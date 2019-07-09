На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Олешківські піски – українська Сахара: як добратися та що варто знати про пустелю
-
- 99
Олешківські піски – українська пустеля, що розташована на Херсонщині. Останні роки ця локація привертає увагу все більшої кількості туристів. Дізнайтеся, що це за місце та як добратися в Олешківські піски.
Похід в Олешківські піски буде цікавий поціновувачам нестандартного та трохи екстремального активного відпочинку.
І ще: Вилкове – українська Венеція: чим вас вразить унікальне місто в дельті Дунаю
Як з'явилися Олешківські піски
Олешківська пустеля у своєму сучасному вигляді виникла порівняно недавно. До цього, за часів Геродота, тут росли густі ліси, які пізніше були вирубані місцевим населенням. В результаті масового знищення дерев залишилася степ з піщаними масивами.
Олешківські піски – це найбільший піщаний масив на мапі України й друга за розмірами пустеля у всій Європі.
Піски Олешківської пустелі – відкладення, походження яких відносять до післяльодовикового періоду. Археологічні знахідки свідчать про те, що тутешні місця відомі ще з XI століття.
Піщані бархани, які називають ще "кучугурами", можуть досягати у висоту до 5 метрів. Пустеля обсаджена штучними лісами, загальна площа яких становить близько 1000 кв. км. Площа пустелі займає близько 200 тисяч гектарів. Загальна протяжність всієї території становить близько 30-40 км в напрямку з півночі на південь і близько 150 км – із заходу на схід.
Як доїхати в Олешківські піски
Олешківські піски розташовані на відстані 30 кілометрів від міста Херсона, неподалік від міста Олешки.
Найближчі населені пункти: Херсон, Копані та Нова Каховка.
Координати – 46°34'60" пн. ш., 33°2'60" сх. д.
Рейсовим автобусом добиратися не зовсім зручно. Більшу частину дороги доведеться пройти пішки й ще назад потім повертатися. З Херсона курсують маршрутки в сторону Великих Копаней або Раденська. Ви можете ними скористатися. Вам треба потрапити в Пролетарку. А там вже близько.
З Херсона автомобілем потрібно проїхати приблизно 33 км на південний схід по трасі Херсон-Джанкой через Олешки (колишній Цюрупинськ) до Раденська. Перед Раденськом повернути ліворуч і доїхати до залізничного переїзду, ще приблизно 2 км. Праворуч від нього й починається ліс Олешківських пісків.
Також є багато організованих екскурсій, які возять в Олешківські піски з Херсона та наближених міст.
Українська пустеля Олешківські піски на карті:
Це цікаво: Вроцлав – місто дахів та мостів: як впіймати гнома та полюбити Польщу за 5 днів
Що варто знати про Олешківські піски
Унікальні ландшафти та широкі можливості для туристів зробили пустелю одним з найпопулярніших туристичних маршрутів Херсонської області. На відпочинок в Олешківські піски в кожному році приїжджає багато туристів з усіх куточків країни.
Багато рослин цього регіону занесені до Червоної книги України. Тут можна зустріти змій, павуків, багато ящірок, вовків, зайців, лисиць, фазанів тощо.
- пляшку води – мінімум 2 літри
- головний убір, сонцезахисні окуляри
- зручне взуття
- закритий одяг – ноги та руки не повинні бути відкритими
До теми: Відпочинок у Бакоті: чим вражає українська Атлантида і як туди доїхати
-
13:41Дуже дивні справи: у третьому сезоні серіалу знявся українець
-
13:27Для молодості і здоров'я: чому важливо їсти абрикоси:
-
13:13Офіс президента запустив канал у Telegram
-
12:51Леся Нікітюк в купальнику відповіла на критику фігури (фото)
-
12:35Через Меган Маркл "впав" сайт ювелірного бренду
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
12:18Святослав Вакарчук вперше показав спільні фото з коханою та дочкою
-
12:03Парк Юрського періоду: епічний забіг на іподромі став хітом (відео)
-
11:51Atlas Weekend 2019: програма і розклад виступів артистів на всі дні
-
11:30Instagram створив функції проти цькування користувачів: як це працює
-
10:51Азія з висоти пташиного польоту: фото, які вражають
-
10:21Крихітні бікіні: зваблива блогерка потролила своїх фанатів (відео)
-
10:00Олешківські піски – українська Сахара: як добратися та що варто знати про пустелю
-
09:51Незвичайний кліматичний протест у Кельні вразив мережу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:28Як насправді музика впливає на навчання
-
08:54Фотограф показує авто на німецьких вулицях: захопливі кадри
-
08:31Справжня чи ні? Кім Кардашян у білизні розбурхала Instagram
-
07:54Науковці назвали ще одну вагому причину не відмовлятися від сніданку
-
07:33Спорткар Volkswagen побив рекорд підняття вгору
-
07:16Погода в Україні 9 липня: майже по всій країні дощі і похолодання
- 08 липня
-
23:50У цьому місті роздягли дівчат-поліцейських, аби залучити туристів
-
23:41Renault оновила Duster першого покоління
-
23:20Тіна Кароль засвітила пишні груди у малесенькому топі
-
23:12Серіалу не буде: Джоан Роулінг спростувала чутки про нову екранізацію Гаррі Поттера
-
12:18Святослав Вакарчук вперше показав спільні фото з коханою та дочкою
-
10:00Олешківські піски – українська Сахара: як добратися та що варто знати про пустелю
-
07:16Погода в Україні 9 липня: майже по всій країні дощі і похолодання
- 08 липня
-
21:43Не пропустять жодної спідниці: цього типу чоловіків слід остерігатися
-
19:45Не знають міри: ці знаки Зодіаку п'ють безбожно
-
17:13Встигніть відвідати: 5 туристичних напрямків, які можуть зникнути
-
15:30ТЕСТ: Вгадай вік популярних зірок кіно!
-
13:25Володимир Зеленський прокоментував телеміст з Росією і звернувся до Путіна: відео
-
11:09День сім'ї 2019: картинки і листівки для привітання з Днем родини
-
09:00Олександр Зазарашвілі – переможець шоу Голос Діти 5: біографія і відео виступів
-
07:55Простий рецепт картоплі фрі без краплі жиру
- 07 липня
-
21:55Учені знайшли зв'язок між залежністю від смартфона і кількістю сексуальних партнерів
-
19:20Дівчина тижня: сексуальна українська модель Катерина Слабунова, яка любить голі фото (18+)
-
16:21Люди в чорному: як змінилися улюблені герої фільму
-
13:44Як виглядав 2015 рік у фільмі Назад у майбутнє 2
-
12:21Нові хіти липня: плейлист найкращих пісень тижня
-
10:00Аліменти на дитину 2019: нові розміри, штрафи та оподаткування в Україні
-
08:52Ці продукти не можна їсти на сніданок
- 06 липня
-
21:24Тіна Кароль дозволила собі те, на що раніше не наважувалась: огляд зіркових Instagram
-
19:22Скільки годин на тиждень потрібно працювати, щоб отримувати кайф від життя
-
15:34Нові рок пісні тижня: плейлист альтернативної музики липня
-
13:25З Днем поцілунків: привітання і прикольні картинки у свято
-
12:15Як вивести жирні плями з одягу: 10 дієвих способів
-
08:17Погода в Україні 6 липня: місцями на заході і сході пройдуть дощі
- 05 липня
-
22:2310 найкращих місць для заняття сексом влітку