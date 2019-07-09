Олешківські піски – українська Сахара: як добратися та що варто знати про пустелю

Олешківські піски – українська пустеля, що розташована на Херсонщині. Останні роки ця локація привертає увагу все більшої кількості туристів. Дізнайтеся, що це за місце та як добратися в Олешківські піски.

Похід в Олешківські піски буде цікавий поціновувачам нестандартного та трохи екстремального активного відпочинку.

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Як з'явилися Олешківські піски

Олешківська пустеля у своєму сучасному вигляді виникла порівняно недавно. До цього, за часів Геродота, тут росли густі ліси, які пізніше були вирубані місцевим населенням. В результаті масового знищення дерев залишилася степ з піщаними масивами.

Олешківські піски – це найбільший піщаний масив на мапі України й друга за розмірами пустеля у всій Європі.

Піски Олешківської пустелі – відкладення, походження яких відносять до післяльодовикового періоду. Археологічні знахідки свідчать про те, що тутешні місця відомі ще з XI століття.

Піщані бархани, які називають ще "кучугурами", можуть досягати у висоту до 5 метрів. Пустеля обсаджена штучними лісами, загальна площа яких становить близько 1000 кв. км. Площа пустелі займає близько 200 тисяч гектарів. Загальна протяжність всієї території становить близько 30-40 км в напрямку з півночі на південь і близько 150 км – із заходу на схід.

Як доїхати в Олешківські піски

Олешківські піски розташовані на відстані 30 кілометрів від міста Херсона, неподалік від міста Олешки.

Найближчі населені пункти: Херсон, Копані та Нова Каховка.

Координати – 46°34'60" пн. ш., 33°2'60" сх. д.

Рейсовим автобусом добиратися не зовсім зручно. Більшу частину дороги доведеться пройти пішки й ще назад потім повертатися. З Херсона курсують маршрутки в сторону Великих Копаней або Раденська. Ви можете ними скористатися. Вам треба потрапити в Пролетарку. А там вже близько.

З Херсона автомобілем потрібно проїхати приблизно 33 км на південний схід по трасі Херсон-Джанкой через Олешки (колишній Цюрупинськ) до Раденська. Перед Раденськом повернути ліворуч і доїхати до залізничного переїзду, ще приблизно 2 км. Праворуч від нього й починається ліс Олешківських пісків.

Також є багато організованих екскурсій, які возять в Олешківські піски з Херсона та наближених міст.

Українська пустеля Олешківські піски на карті:

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Що варто знати про Олешківські піски

Унікальні ландшафти та широкі можливості для туристів зробили пустелю одним з найпопулярніших туристичних маршрутів Херсонської області. На відпочинок в Олешківські піски в кожному році приїжджає багато туристів з усіх куточків країни.

Багато рослин цього регіону занесені до Червоної книги України. Тут можна зустріти змій, павуків, багато ящірок, вовків, зайців, лисиць, фазанів тощо.

Іноді тут можна спостерігати досить високі смерчі та піщані бурі. Літо спекотне: в середньому +29,5°C, а влітку буває й +44°C. Пісок Олешківської пустелі дуже дрібний і легкий, тому влітку він може прогріватися до +77°C.

Лісові насадження представлені, в основному, сосною, акацією, тополею. На території парку ростуть великі масиви берези. У Виноградівській арені піщаний степ чергується з сосновими лісами, заростями очерету і листяними гаями. Пустеля оточена хвойними деревами, які стримують рух пісків.

На території є оазис. У відносно великому яру росте сосновий гай. Всюди трапляються як пересохлі, так і повноводні озера. На глибині 300-400 метрів залягає прісне підземне озеро. Вчені стверджують, що видобувати воду з озера в масштабних кількостях не можна, оскільки рівень води значно впаде, і ліси не зможуть утримувати пісок.

Що брати з собою та як одягатися мандрівнику:

пляшку води – мінімум 2 літри

головний убір, сонцезахисні окуляри

зручне взуття

закритий одяг – ноги та руки не повинні бути відкритими

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