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ТОП-10 водоспадів в Україні, які варто побачити на власні очі
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Чудова альтернатива відпочинку на морі "all inclusive" – подорожі Україною! Адже у нас є багато цікавий та мальовничих локацій, які варто відвідати. Ми підготували для вас 10 найгарніших водоспадів України, на які варто поїхати.
Водоспад Шипіт
- Де: село Пилипець, Міжгірський район, Закарпатська область
Водоспад при підніжжі гори Гемби. За 300 метрів від водоспаду розташований гірськолижний підіймач. Щорічно неподалік від водоспаду на початку липня відбувається фестиваль, на який приїжджають хіпі та представники різних субкультур з України та інших країн.
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Джуринський водоспад
- Де: село Нирків, Заліщицький район, Тернопільська область
Є найвищим рівнинним водоспадом України. У теплі дні тут купаються і відпочивають люди не тільки з Тернопільщини, а й туристи з усієї України та з-за кордону. До початку 1950-х років на водоспаді працював водяний млин, а з початку 1950-х до початку 1960-х — ГЕС.
Водоспад Кобалар (Козирок)
- Де: село Передове, Сімферопольський район, Крим
Кобалар – так званий ефемерний водоспад. Він активний тільки взимку та навесні, коли тане сніг на Байдарській яйлі. Влітку водоспад повністю пересихає.
Водоспад Учан-Су
- Де: смт Куйбишеве, Ялтинський район, Крим
Найвищий водоспад України розташований на висоті 390 м над рівнем моря, на південному схилі гори Ай-Петрі, за 6 км на північ від Ялти. Водоспад Учан-Су найефектніше виглядає під час злив і сніготанення на яйлі. Влітку він майже повністю пересихає, в суворі зими іноді замерзає.
Водоспад Женецький Гук
- Де: урочище Женець, село Татарів, Надвірнянський район, Івано-Франківська область
Водоспад Женецький Гук розташований на висоті 900 м над рівнем моря. Утворився у післявоєнні роки в результаті повені. Вода вільно падає з висоти 15 м. Місцеві жителі назвали водоспад Гук через шум, гул, що доноситься від нього. А ще це місце прославилося тим, що неподалік розташована резиденція колишнього президента України Віктора Ющенка. І замість стежки до водоспаду веде цілком добра дорога зі шлагбаумом при в'їзді.
Манявський водоспад
- Де: село Манява, Богородчанський район, Івано-Франківська область
Долина річки Манявка біля водоспаду протягом 200 м має форму каньйону з висотою стін до 20 м. Нижче за течією — декілька порогів заввишки до 2 м. З жовтня 2013 року на Манявському водоспаді Центр Рафтингу організовує регулярні каньйонінг тури, спуски по водоспаду на мотузці.
Водоспад "Поріг ревучий"
- Де: Монастирський острів, місто Дніпро, Дніпропетровська область
Це рукотворний поріг на схилах Монастирського острова у місці природного виступу гірських порід. Урочисто відкритий гарматними пострілами 2013 року, має 17 метрів висоти та 20 – ширини. Поруч є найбільший в Україні пам'ятник Т. Шевченку. Водоспад став наче ілюстрацією до відомого твору Кобзаря "Заповіт": "Було видно, було чути, як реве ревучий".
Дзембронські водоспади
- Де: село Дземброня, Івано-Франківська область
Багато туристів доходять до першого каскаду і вирішують, що все, оце вони і є – Дзембронські водоспади. Але поспішати не варто! Підіймайтесь вище. Просто вздовж потоку є дуже слизька і незручна "стежка". Притримуйтесь за дерева, сміливо пролазьте крізь кущі – і вам відкриється видовище другого каскаду. Можете підійматись і далі.
Водоспад Вчелька
- Де: урочище Шумськ, село Сінгури, Житомирська область
Це каскад з трьох скельних уступів загальною довжиною 60-80 м. Біля водоспаду є прямовисні скелі заввишки 6-10 м. Вище за течією розташована скеля заввишки до 30 м, відома як скеля Крашевського. Кристалічні породи представлені тут мігматитами.
Водоспад "Дівочі сльози"
- Де: урочище Жонка, місто Яремче, Івано-Франківська область
Водоспад розташований поруч з курортним містом Яремче і є легкодоступним, тому його часто відвідують туристи та відпочивальники.
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