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Відпочинок у Бакоті: чим вражає українська Атлантида і як туди доїхати
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Бакота – затоплене село, яке розташоване на Хмельниччині. Останні роки ця локація привертає увагу все більшої кількості туристів. Дізнайтеся, що це за місце та як добратися до Бакоти.
Як з'явилася Бакота
Легендарна столиця Дністровського Поділля розташована в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області. Перша згадка про Бакоту датується 1240 роком: тоді це було велике місто Галицько-Волинського князівства з укріпленим замком та печерним монастирем. При цьому археологічні розкопки свідчать, що перші поселення на цих територіях з'явились ще в древні часи.
Бакота зникла з карти в 1981 році, коли це село затопили водою, щоб розширити Новодністровську ГЕС. Людей виселили в сусідні населені пункти, а сама територія стала українською Атлантидою. 1987-го вода досягла того рівня, який маємо сьогодні.
Зараз територія Бакотської затоки входить до заповідника, який нагадує ялтинські краєвиди з унікальним мікрокліматом.
Як доїхати у Бакоту
Бакотська затока розташована біля Дністровського каньйону. Від Кам'янець-Подільської фортеці – 55 км, а від Хотинської – 60 км.
Координати – 48°35′35″ с. ш. 26°58′44″ з. д.
Найкращий варіант доїзду – машиною, проте пам'ятайте, що якість доріг не найкраща й довкола кар'єру болотяна місцевість, тому після дощу тут краще не їздити.
Затоплене село Бакота на карті:
Або автобусом/потягом до Кам'янця-Подільського, а звідти ще трохи більше ніж 40 кілометрів трасою Т2317. Можна доїхати автобусом з Кам'янця-Подільського до найближчого до Бакоти села – Гораївки або Старої Ушиці, а звідти добиратися пішки або на попутках ще 3 кілометрів.
Що варто знати про Бакоту
Серед розваг на Бакоті: купання, засмагання, споглядання краєвидів. Ніяких туристичних атракцій тут нема. Можна приїхати з наметами й зупинитися одразу біля затоки, адже житла тут майже нема – один комплекс. Звичайно, можна винайняти кімнату у сусідньому селі, проте до Бакоти треба буде довго йти.
Неподалік є келії зруйнованого печерного монастиря, які можна відвідати. Подейкують, що їх збудував Антоній Печерській, який заснував Києво-Печерську лавру.
Інфраструктура тут нерозвинена, тому усім необхідним краще запастися заздалегідь: ліки, теплий одяг, їжа тощо. Найближчий магазин розташований за 2 км.
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