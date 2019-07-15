Острів Зміїний у Чорному морі: як доїхати у найчистіший куточок України

Острів Зміїний вважається найчистішим куточком України. Й змій тут зовсім немає. Читайте далі та дізнайтеся усе про острів у Чорному морі: як добратися та що варто знати мандрівнику про цю локацію.

І ще: Вилкове – українська Венеція: чим вас вразить унікальне місто в дельті Дунаю

Як з'явився острів Зміїний

Острів Зміїний можна описати трьома асоціаціями: стародавній маяк, гори мідій та найчистіше море в Україні.

Він відомий ще з античних часів як острів "Білий", про який писали Овідій та Геродот. Довкола історії острова існує не одна легенда. Для греків це була священна земля, на якій поховали героя Ахілла. Вони вірили, що тут знаходили спокій душі блаженних, а жили тут лише кілька жерців. Далі цієї локації був вхід у Царство мертвих, за грецькими переказами.

Також тут був храм, який вже не існує у первісному вигляді – його зруйнували, а на фундаменті храму в 1830-х роках спорудили маяк. Він і сьогодні чудово виконує свої функції, а влітку він енергетично автономний, адже працює на сонячних батареях. Протягом буремної історії острова, ним володіли різні імперії та країни й заселяли на нього військовиків. Зараз острів Зміїний належить Україні, а у 2002-му році його демілітаризували.

Як доїхати на острів Зміїний

Будьте готові до того, що поїздка на Зміїний острів не для всіх, а лише для серйозних мандрівників. Про те, чи буде рейс на острів, інформують останньої миті. Все залежить від ситуації у морі. Високі хвилі бувають не надто часто, проте можуть бути.

Координати – 45°15′18″ пн. ш. 30°12′15″ сх. д.

Найскладніше у добиранні на острів те, що шлях пролягає близько години по дельті Дунаю, а потім ще близько 3,5 годин по морю. Морська хвороба трапляється у багатьох туристів, навіть найдосвідченіших.

Серед плюсів такої дороги: краєвиди та дельфіни, які підпливають до корабля.

Острів Зміїний на карті:

Також тут високі степові трави й багато комах, особливо комарів. Ще є колодязь, який наповнюють водою з Дунаю, а потім знезаражують її. А в саду біля прикордонного пункту і маяка, які огороджені від моря стінами, ростуть яблуня, вишня, виноград і навіть гібіскус.

Що варто знати про острів Зміїний

Тут є блок для туристів: невелика турбаза, музей, доріжки, ліхтарі, альтанки тощо. За музеєм є основний та запасний вертолітні майданчики. Проте план розвитку острова пригальмували через суд з Румунією. Відколи закінчилося фінансування й досі немає сучасної каналізації, забезпечення водою, розвитку туристичних об'єктів. Ще є проблема енергоефективності острова. Тут встановили основу для вітрової станції, проте не добудували, а згодом шторм зруйнував й те, що було.

Тут постійно працюють наукові експедиції.

Туристична частина зосереджена на "голові" острова. Ліворуч розташований головний причал, праворуч – малий, який зруйнував шторм. Також є чим непокоїтися – перешийок поступово розмивається й колись острів Зміїний розділиться надвоє, якщо його не зміцнювати штучно.

Туристи можуть зупинитися в номерах економ-класу зі зручностями на вулиці. Як варіант, можна зупинитися з наметом, адже є великий майданчик. На острові Зміїному є кілька пляжів. Є дуже екстремальні, на які не варто ходити без досвідчених провідників. Найкращий пляж для туристів – Дамський пляж. Дно рівномірно вкрите гладким камінням, а на березі галька. Ступати босоніж не надто приємно, проте це найлегший пляж. На інших ще складніше. Ще сюди вирушають вночі з ліхтарями на пошуки крабів. Також туристи полюбляють Золотий пляж. Він більш дикий, але дно тут зручніше для купання. Ще тут збирають мідії та рапани.

До теми: Відпочинок у Бакоті: чим вражає українська Атлантида і як туди доїхати