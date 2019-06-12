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Українські Мальдіви: яскраві фото острова Джарилгач

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Як виглядає острів Джарилгач - фото 1
Як виглядає острів Джарилгач / ТСН

Острів Джарилгач на Херсонщині нагадує справді райське місце, яке обов'язково варто відвідати хоча б раз. Ці фото точно надихнуть вас пакувати валізи та думати про відпустку!

Острів Джарилгач розташовується навпроти курортного містечка Скадовськ і вважається його родзинкою. Чистий пісочок та прозоре море - це доволі несподіване явище для прибережних місць. Всього Безлюдний острів посеред Чорного моря має площу в 56 км², а також зону кемпінгу для тих, хто хоче сповна насолодитись природою та атмосферою цього місця.

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Як дістатись до острова Джарилгач? Спершу потрібно доїхати до Херсона, куди курсують і потяги, і автобуси з різних міст. Тоді потрібно відшукати автобус або маршрутку до Скадовська, дорога займає близько 2 годин. Звідси вже є двосторонні переправи до острова, а також різноманітні екскурсії.

А поки ви все ще думаєте, як провести відпустку, то ловіть яскраві фото з цього райського місця:

instagram.com/iloveskadovsk - фото 333827
instagram.com/iloveskadovsk
instagram.com/ihor_butko - фото 333822
instagram.com/ihor_butko
instagram.com/zoriana_saiko - фото 333824
instagram.com/zoriana_saiko
instagram.com/entuziastka - фото 333825
instagram.com/entuziastka
instagram.com/restskadovsk55 - фото 333826
instagram.com/restskadovsk55
instagram.com/iloveskadovsk - фото 333828
instagram.com/iloveskadovsk
instagram.com/iloveskadovsk - фото 333830
instagram.com/iloveskadovsk
instagram.com/travelinginukraine - фото 333832
instagram.com/travelinginukraine
instagram.com/svetok_artstock - фото 333833
instagram.com/svetok_artstock

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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