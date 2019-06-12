Українські Мальдіви: яскраві фото острова Джарилгач

Острів Джарилгач на Херсонщині нагадує справді райське місце, яке обов'язково варто відвідати хоча б раз. Ці фото точно надихнуть вас пакувати валізи та думати про відпустку!

Острів Джарилгач розташовується навпроти курортного містечка Скадовськ і вважається його родзинкою. Чистий пісочок та прозоре море - це доволі несподіване явище для прибережних місць. Всього Безлюдний острів посеред Чорного моря має площу в 56 км², а також зону кемпінгу для тих, хто хоче сповна насолодитись природою та атмосферою цього місця.

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Як дістатись до острова Джарилгач? Спершу потрібно доїхати до Херсона, куди курсують і потяги, і автобуси з різних міст. Тоді потрібно відшукати автобус або маршрутку до Скадовська, дорога займає близько 2 годин. Звідси вже є двосторонні переправи до острова, а також різноманітні екскурсії.

А поки ви все ще думаєте, як провести відпустку, то ловіть яскраві фото з цього райського місця:

instagram.com/iloveskadovsk

instagram.com/ihor_butko

instagram.com/zoriana_saiko

instagram.com/entuziastka

instagram.com/restskadovsk55

instagram.com/iloveskadovsk

instagram.com/iloveskadovsk

instagram.com/travelinginukraine

instagram.com/svetok_artstock

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