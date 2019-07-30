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Тести Подорожі

Шацькі озера на Волині: ідеальний маршрут для літнього відпочинку

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Як потрапити на Шацькі Озера - фото 1
Як потрапити на Шацькі Озера

Шацькі озера – чудовий варіант для літнього відпочинку в Україні! А якщо довкола водойм є ліс та заповідна зона, то відпустка буде максимально крутою і при цьому бюджетною. Розповідаємо про комплекс унікальних озер, куди варто поїхати сім'єю або з друзями цього літа.

Як з'явилися Шацькі озера

Шацькі озера – це комплекс, який складається з понад 30 окремих озер. Найбільші з них – Світязь, Пулемецьке озеро, Луки, Люцимир, Остров'янське озеро, Кримне та Пісочне. Вода в цих озерах чиста. Поряд немає великих джерел забруднення й національний природний парк охороняється.

Шацькі озера на Волині: ідеальний маршрут для літнього відпочинку - фото 344487

Шацьке поозер'я – це зандрова рівнина в межах Поліської низовини. У центральній частині багато озерних карстових улоговин, які утворилися у крейдових відкладах. Є озера серед болотних ландшафтів, які утворилися внаслідок нагромадження алювію і підвищення рівня ґрунтових вод, тому що немає умов незначного похилу території й немає постійного стоку.

Шацькі озера – місце для більш затишного відпочинку: рибалка, барбекю, прогулянки.

Шацькі озера на Волині: ідеальний маршрут для літнього відпочинку - фото 344492

Як доїхати до Шацьких озер

Шацьк та прилеглі території вже не перший рік мають досить хорошу туристичну інфраструктуру. Цей напрямок не дефіцитний, тому доїхати до Шацьких озер просто. Наприклад, можна доїхати потягом до Ковеля, а далі маршрутка або таксі – менше ніж 100 км. Автобуси та маршрутки туди теж ходять – зі Львова, з Києва тощо.

Координати – 51°31′01″ пн. ш. 23°49′12″ сх. д.

Власним автомобілем теж можна їхати, проте зауважте, що покриття доріг не всюди чудове. На Шацькі озера ведуть два автомобільні шляхи: Житомирська траса (Київ-Чоп) та Варшавська траса через Коростень і Сарни.

Щацькі Озера на карті:

Шацькі озера на Волині: ідеальний маршрут для літнього відпочинку - фото 344486
Шацькі озера на Волині: ідеальний маршрут для літнього відпочинку - фото 344488

Що варто знати про місце відпочинку

Є велика екологічна загроза з Білоруської сторони, адже за 30 км від Шацьких Озер розташоване Білоруське крейдяне родовище. Саме через нього Шацькі озера можуть зневоднитись – видобуток піску та крейди створює великий резервуар, куди може перетікати вся вода з озерного комплексу на Волині.

Шацькі озера на Волині: ідеальний маршрут для літнього відпочинку - фото 344489

При в'їзді в Шацьк стоїть блокпост, який збирає гроші на охорону заповідної зони.

Шацькі озера розташовані серед лісових масивів, тому тут ідеально поєднуються дерева та водойми. Також тут є багато санаторіїв, таборів відпочинку та приватних апартаментів, які можна орендувати.

Береги Шацьких озер низькі та пологі, тому доведеться довго йти, аби дістатися глибини, проте це суттєва перевага для відпочинку з дітьми, які можуть плавати та хлюпатися на мілководді. Також береги переважно піщані або піщано-галькові, що теж є плюсом для туристів. Подекуди є заболочені ділянки та місцевості з лікувальною глиною, яку рекомендують нанести на тіло, обсохнути, а тоді змити.

Шацькі озера на Волині: ідеальний маршрут для літнього відпочинку - фото 344491
Шацькі озера на Волині: ідеальний маршрут для літнього відпочинку - фото 344490

До теми: ТОП-10 унікальних озер і водойм України для бюджетного відпочинку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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