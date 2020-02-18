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Рожева планета в Україні: дивовижні фото озера на Херсонщині вас вразять

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Лемурійське озеро в Україні - фото 1
Лемурійське озеро в Україні / facebook.com/qliebin.photo

Фотографії рожевих озер в Херсонській області потрапили в шорт-лист міжнародного фотоконкурсу Sony World Photography Awards. Автором фантастичних знімків став одесит Євген Самученко. Насолоджуйтесь!

Серія фотографій озер Херсонщини під назвою "Рожева планета" (At the Pink Planet) позмагається за перемогу в категорії "Професійна фотографія" конкурсу Sony World Photography Awards, у якому беруть участь 135 000 знімків зі 163 країн світу.

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На дивовижних кадрах Євген Самученко показав солоні озера, де влітку мікроскопічні водорості забарвлюють воду в червоний або рожевий колір. Відтак, вода набуває фантастичного відтінку.

"Перший раз, коли ви бачите рожеві соляні озера Херсонської області в Україні, вам здається, що це інша планета... Вид зверху буквально заворожує, саме тому я вирішив використати дрон, щоб передати атмосферу цього незвичного місця", – поділився автор фото. Дивіться і ви, насолоджуючись унікальними краєвидами на красивих знімках!

Рожева планета в Україні: дивовижні фото озера на Херсонщині вас вразять - фото 386856
Рожева планета в Україні: дивовижні фото озера на Херсонщині вас вразять - фото 386855
Рожева планета в Україні: дивовижні фото озера на Херсонщині вас вразять - фото 386854
Рожева планета в Україні: дивовижні фото озера на Херсонщині вас вразять - фото 386857
Рожева планета в Україні: дивовижні фото озера на Херсонщині вас вразять - фото 386858
Рожева планета в Україні: дивовижні фото озера на Херсонщині вас вразять - фото 386859

Відзначимо, що конкурс Sony World Photography Awards проводиться за підтримки World Photography Organisation (Всесвітньої організації фотографії) щорічно. Нагороди вручають за знімки різних жанрів, що були зроблені протягом року.

Рожева планета в Україні: дивовижні фото озера на Херсонщині вас вразять - фото 386865
Рожева планета в Україні: дивовижні фото озера на Херсонщині вас вразять - фото 386863
Рожева планета в Україні: дивовижні фото озера на Херсонщині вас вразять - фото 386861
Рожева планета в Україні: дивовижні фото озера на Херсонщині вас вразять - фото 386860

Усі фото: Yevhen Samuchenko

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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