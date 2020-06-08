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Притула рекомендує: ТОП 7 нерозкручених місць в Україні, які вас приємно здивують
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Ведучий та волонтер Сергій Притула в своєму відеоблозі поділився добіркою своїх улюблених місць в Україні, які хоч і не надто розкручені, а проте варті вашої уваги. Зберігайте собі ТОП та мандруйте колоритними локаціями.
Після відео про цікаві місця у Києві шанувальники засипали Сергія Притулу проханнями записати ролик ще й про добірку небанальних місцин по всій Україні. Шоумен оперативно відреагував на просьби своїх прихильників, тож до вашої уваги добірка нерозкручених локацій в Україні.
ТОП 7 МІСЦь в Україні за версією ПРИТУЛИ
Тунель кохання (Рівненська область)
Почнімо з романтики – з тунелю кохання на Рівненщині. Фактично це залізничний відрізок між селищем Клевань та селом Оржів Рівненського району, що проходять через густий ліс. І це фантастично мальовнича місцина, наче з книжок про Гаррі Поттера чи Нарнію.
Про тунель кохання нецікаво слухати, його треба бачити. Тож не баріться і на найближчих вихідних вирушайте туди. Тільки не самі, а з парою. Це ж тунель кохання! Само собою, ми всі дуже любимо себе, але ж мова про кохання, а кохання – це якщо когось. До слова, коли буде їхати в тунель кохання, не забудьте спрей проти комарів, бо вони вас теж дуже люблять.
Гора Тростян (Львівська область)
З мальовничої Рівненщини переносимось у не менш мальовничі гори. У Карпатах насправді є чимало привабливих вершин, але Тростян (що в Сколівському районі Львівської області) – моя любов. Висота – 1232 метри, і на кожному метрі вас чекають незабутні враження. Там і смереки, і полонини, і катання на лижах та снігоходах взимку, і катання на квадроциклах влітку.
А якщо зголоднієте на горі, то колибу знайти неважко: там і нагодують, і наллють. Ну а вершина винагородить вас таким краєвидом, від якого у вас просто захопить дух.
Центр реабілітації бурого ведмедя (Закарпатська область)
Ну і так, щоб далеко не тікати з Карпат, пропоную вам завітати до озера Синевир. Ви про нього, звісно, все знаєте, тому нічого нового я вам не розкажу. Але якщо не доїхати до самого озера, то по правій стороні дороги ви побачите вказівник до реабілітаційного центру ведмедів. І не простих, а бурих.
Це єдиний центр в Україні, куди звозять ведмедів, з якими не надто добре поводились попередні власники. Тут багато тварин, яких забрали з приватних зоопарків, звіринців, а також тих, хто набідувався в цирку. У центрі бурих лікують та вчать пристосовуватися до природних умов. Туристів туди пускають, тому я максимально рекомендую вам відвідати це місце. У цирку, правда, ви більше сміятись не будете, але вражень залишиться на все життя.
Палац Вишневецьких (Тернопільська область)
В Україні є дуже багато палаців, і я зараз не про Конча-Заспу. Я завжди запитувався: на холєру ви їдете десь у Німеччину чи Чехію дивитись на замки, якщо в нас є Вишнівець на Тернопільщині? Цей розкішний палац був родинним гніздом шляхетного роду Вишневецьких. Рід був не простий: дав Польщі короля, кронпринців, наказних отаманів, а в самій будівлі зупинялись видатні люди. І мова не тільки про Шевченка, ще й про Оноре де Бальзака, який назвав палац Вишневецьких маленьким Версалем.
І якщо справжній Версаль ми цього року ризикуємо не побачити взагалі, то палац Вишневецьких чекає нас кожного дня. А як набридне дивитись на цю розкішну споруду, то спустіться сходами вниз і там ви побачите прекрасну церкву Вознесіння Господнього 1530 року. У цьому храмі свого часу, окрім вищезгаданих осіб, молилися ще й козаки Максима Кривоноса. Тут же поховані батьки найгрізнішого ворога Хмельницького – Яреми Вишневецького. Ну і не забувайте: Дмитро "Байда" Вишневецький, що заснував Запорізьку Січ, – теж звідси.
Здаю маленький секретик: якщо захочете разом з Притулою освятити паску, то я стою від центрального входу трішки справа.
Український степ
А тепер стрімко переміщуємось у степи Півдня та Приазов'я. І тут природа не обділила Україну: великий степ, який споконвіку оспівувався в епосах та баладах, сухе море, по якому почергово скакали сармати, скіфи, козаки і татари. Тут вам і біосферний заповідник "Асканія Нова", тут вам і єдина в Європі природна пустеля Олешківські піски, тут вам і мальовничі степи навколо Маріуполя. Та, зрештою, ось вам і море, щоб покупатися...
До речі, рекомендую заїхати і в сам Маріуполь. Попри те, що це велике індустріальне місто, але за останні кілька років молоді і не зовсім молоді, зате креативні люди у Маріку перетворили його на дуже затишне місце для митців.
Трипілля (Київська область)
Ну а якщо ви живете в столиці та не хочете далеко їхати, то ось вам Трипілля. Сучасний Витачів – це мальовниче селище, але колись це був дуже важливий торговий та військовий порт-фортеця на Дніпрі. Там реально зачаровані місця, і природа просто фантастична.
Шукайте гору Красуху, адже з неї відкривається такий краєвид, який ви ніколи за гроші не купите.
Озеро Донузлав (Крим)
Так, Крим зараз окупований, але ми з вами добре розуміємо, що так буде не завжди. Тому коли він повернеться у лоно України, беремо дружно наплічники та вирушаємо на Донузлав. Це найбільше озеро Криму та й усього Чорноморського басейну. Саме на Донузлаві тримали оборону українські кораблі, коли його окуповували російські війська.
Але, окрім сумної історії, це озеро може подарувати туристам неймовірні краєвиди, чистеньку воду, а також рапанів, за якими можна особисто попірнати, наловити і тут же посмажити на камінці. Крим – це Україна!
Більше деталей дивіться у відеоблозі Сергія Притули:
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