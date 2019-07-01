Пляжі Києва: найкращі водойми і відкриті басейни, де можна купатися влітку

Літо 2019 у розпалі! Стовпчики термометра б'ють всі можливі рекорди. Утім, синоптики запевняють, що така аномальна спека триватиме лише в липні, а от серпень відзначиться різким похолоданням. Тож не гайте часу: ось найкращі пляжі Києва, де можна купатися!

До вашої уваги найпопулярніші локації, де найчастіше купаються та засмагають мешканці й гості Києва. Загалом у столиці є 14 зон відпочинку, де дозволено купатися у водоймах, та ще 18 місць, де купання заборонено. Ми обрали улюблені пляжі!

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Пляж "Золотий"

Де: Район Гідропарку

Район Гідропарку Ціна: Вхід безкоштовний; оренда шезлонга – 60 гривень в будній день, 80 гривень у вихідний, комплект із двох шезлонгів і парасольки – 150 гривень в будні, 200 гривень – у вихідні.

Місце справжнього паломництва літнього Києва. Особливість цього пляжу – його ізольованість. Розташований "Золотий" подалі від метро та гамірних вулиць на Венеціанському острові столиці. Назва пляжу абсолютно виправдана: пісок і справді має золотий відтінок. Територія облаштована кабінками для переодягання й вбиральнями.

Додатковим бонусом для відпочивальників буде захопливий вид на пейзажі Києва. Саме "Золотий" пляж може слугувати відмінним оглядовим майданчиком, з якого видно Києво-Печерську Лавру.

Як доїхати (метро Гідпропарк / Броварський проспект):

Пляж "Райдужний"

Де: Дніпровський район

Дніпровський район Ціна: Вхід безкоштовний

Ідеальний варіант як для спокійного сімейного відпочинку, так і для дружніх посиденьок після спекотного дня. Розкинувся цей пляж на озері Радунка поблизу центра міста. Однак скаржитися на зайвий шум відпочивальникам не доведеться: місцина відносно тиха. Якщо ви в пошуках розваг, і не плануєте обмежитися лише купанням, то катання на катамарані саме для вас. Така форма забав на цьому пляжі точно доступна.

Серед недоліків – відсутність лежаків та вбиралень. Але ці мінуси точно компенсуватиме магазин, який розташований зовсім поруч. Купити смаколиків проблемою не буде.

Карта, як добратися:

Пляж "Чорторий"

Де: острів Муромець біля парку "Дружби народів"

острів Муромець біля парку "Дружби народів" Ціна: Вхід безкоштовний

Один з найкомфортніших та найбільших пляжів Києва. Тут є достатньо атрибутів для вдалого відпочинку: фонтани з питною водою, навіс для порятунку від пекельного сонця, облаштовані кабінки для переодягання, багато смітників. З пляжу відкривається чудовий краєвид на Оболонську набережну та Північний міст.

Пляж "Центральний"

Де : Труханів острів

: Труханів острів Ціна: Вхід безкоштовний

Одна з улюблених місцинок серед відпочивальників у Києві. Розташувався цей пляж поблизу центра міста. Щоб потрапити сюди, достатньо перейти Пішохідний міст на Труханів острів, і ви вже на місці. Інфраструктура "Центрального" розвинена достатньо, щоб відпочити на славу. Тут неймовірно красива природа, багато місць для пікніків, облаштовані кабінки для переодягання та душові зони. Функціонують вбиральні. На території пляжу також є затишні ресторани на будь-який смак та гаманець.

Як дістатися (м. Поштова Площа):

Пляжний комплекс "Труханів"

Де: Труханів острів

Труханів острів Ціна: Будні дні – 150 грн., вихідні – 200 грн.

Цей розважальний комплекс розташований у самому серці Труханового острова на приватному пляжі. Якщо активний відпочинок саме для вас, то пляжний комплекс "Труханів" стане вашим улюбленим. На території функціонують два басейни та водна гірка. Серед розваг – пляжний бадмінтон, волейбол та настільний теніс.

У вартість входить прокат шезлонгів, пляжних парасольок, мангала, купання в басейні і катання на водній гірці. Дітям до 7 років вхід безкоштовний.

Пляж в Пущі-Водиці

Ціна: Вхід безкоштовний

Якщо при виборі місця відпочинку для вас є визначальним виїзд за місто, то пляж в Пущі-Водиці – чудова альтернатива водним локаціям Києва. Природа, тиша та спокій цього місця допоможуть вам абстрагуватися від метушні та шаленого ритму мегаполісу. Для незабутніх вражень можна орендувати човен і з вітерцем насолодитися тамтешніми краєвидами. На пляжі функціонують кабінки для переодягання.

Як доїхати: зі станції метро "Контарктова площа" їде трамвай № 12, потрібно вийти на зупинці "7-а лінія" та подолати ще близько 350 м. до пляжу

Комплекс "Сезони SPA"

Де: Конча-Заспа, смт. Козин

Конча-Заспа, смт. Козин Ціна: оренда шезлонга на зеленій зоні – 200 грн, оренда шезлонга біля басейну – 300 грн, оренда ліжка (для двох відпочивальників) – 600 грн., оренда бунгало – 1200 грн.

Продовжуючи тему заміського відпочинку, вдалим варіантом буде розважальний комплекс "Сезони SPA", що розташувався у селищі Козин. Тільки уявіть: всього кілька кілометрів від Києва – і ви серед гармонії, спокою та релаксу.

На території є все для комфортного відпочинку: розлогий бесейн, тераса, освіжаючі коктейлі, смачна кухня та ароматний кальян. Якщо відпочиватимете з дітьми, то про них тут теж подбали. На території є велика ігрова зона з контактним міні-зоопарком. Ваші малюки будуть в захваті.

Карта проїзду:

Маячок Beach Club

Де: Жуков острів, поблизу Конча-Заспи

Жуков острів, поблизу Конча-Заспи Ціна: вартість входу 80 грн – в будні, і 150 грн – у вихідні та святкові дні. Дітям до 13 років вхід безкоштовний.

Пляжний комплекс поблизу Києва, де можна весело провести час з сім'єю та друзями. Заплативши за вхід, ви отримаєте купу бонусів: парасольку, лежак, можливість скористатися душовою зоною, і, звісно, вбиральнею. Також у вартість входитиме послуга дитячого аніматора та пляжні активності.

"City Beach Club"

Де: ТЦ "Ocean Plaza"

Не варто шукати дніпровських водойм Києва, щоб відчути усі переваги літнього відпочинку. Вдалою альтернативою будуть басейни. Приміром, "City Beach Club" точно доводить це. Розташований комплекс на даху торгового центру, звідки відкривається чудовий вигляд на Київ. До послуг гостей шезлонги різної вартості, бар і два басейни.

Басейн на ВДНГ

Де: проспект академіка Глушкова, 1

проспект академіка Глушкова, 1 Ціна: вартість коливається від дня тижня. У вихідний доведеться викласти не більше ніж 150 грн.

Ще одна популярна локація серед столичних відпочивальників влітку, яка розташувалася у 25-ти метрах від Виставкового центру. Серед розваг – окрім засмагання та купання – безкоштовний волейбол. На території є комфортні лежаки з парасольками та окремий басейн для малечі.

Ось всі природні водойми Києва, де можна купатися:

Чорторий – р. Дніпро, біля парку "Муромець"

Вербний – озеро Вербне, вул. Приозерна

Пуща-Водиця – ставок Горащиха, на р. Котурка, у Пущі-Водиці (8-ма лінія)

Венеція – протока Венеціанська, острів Долобецький

Дитячий – протока Венеціанська, острів Венеціанський

Золотий – р. Дніпро, острів Венеціанський

Молодіжний – р. Десенка, острів Долобецький

Передмостна Слобідка – р. Дніпро, острів Венеціанський;

Райдуга – озеро Райдуга, вул. Райдужна

Райдуга – озеро Райдуга, вул. Райдужна Тельбін – озеро Тельбін, проспект Павла Тичини

Центральний – р. Дніпро, острів Труханів

Веселка – Русанівська протока, вул. Микільсько-Слобідська

Галерний – затока Галерна, вул. Набережно-Корчуватська

Троєщина – затока р. Десенка, ур. Вербняки, вул. Оноре де Бальзака.

Відпочинок на Троєщині

А ось водойми столиці, де купання заборонене, але можливий відпочинок на пляжі:

Біла – озеро Біле, проспект Героїв Сталінграда

Верхня – затока Собаче Гирло, вул. Прирічна

Наталка – затока Наталка, вул. Прирічна

Редьчина – оз. Редьчине, вул. Богатирська

Міська – став Міський у Пущі-Водиці (4-та лінія)

Березняки – р. Дніпро, Дніпровська набережна

Довбичка – р. Десенка, острів Труханів

Лісова – оз. Лісове (ДВРЗ)

Русанівська коса – Русанівська протока, Русанівська набережна

Русанівський канал – Русанівський канал, вул. Ентузіастів

Алмазна – оз. Алмазне, вул. Пухівська

Осокорки – р. Дніпро, вул. Малоземельна

Сонячна – вул. Ревуцького

Совська балка – вул. Петра Радченка

Святошин – ставок № 14 на р. Нивка, вул. Верховинна

Голуба – просп. Георгія Гонгадзе

Синєозерна – просп. Правди

Горбачиха – Русанівська протока, ур. Горбачиха.

Що забороняється робити під час купання у водоймі

запливати за огороджувальні буї;

підпливати до моторних суден, вітрильників, веслових човнів та інших плавзасобів;

залазити на технічні та попереджувальні знаки, буї та інші предмети;

використовувати рятувальні засоби і спорядження не за призначенням;

стрибати у воду зі споруд, у непристосованих для цього і в місцях, де невідомі глибина та стан дна;

розпивати спиртні напої і купатись у нетверезому стані;

подавати обманні сигнали тривоги заради жарту;

залишати без нагляду малолітніх дітей;

використовувати для плавання автомобільні камери, надувні матраци, лежаки, дошки та ін.;

приводити з собою собак та інших тварин.

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