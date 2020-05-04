На Миколаївщині вперше з'явилися рожеві фламінго: фотофакт

У Миколаївській області на Тилігульському лимані вперше були помічені рожеві фламінго. Про це повідомив регіональний ландшафтний парк "Тилігульський" в Facebook.

Так, на Тилігульському лимані, що на Миколаївщині, вперше помітили рожевих фламінго. Повідомляється, що наукові співробітники парку виїхали на акваторію лиману, щоб поспостерігати за рідкісними птахами та сфотографувати їх. На водоймі нарахували п'ять рожевих фламінго.

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"Перша зустріч цього рідкісного птаха на Тилігульському лимані", – йдеться в повідомленні. Крім цього відомо, що рожеві фламінго щороку повертаються на Херсонщину і мешкають на берегах солоних озер.

Рожевий фламінго – це єдиний вид цих птахів, що мешкає на території казахстанських озер.

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