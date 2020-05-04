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На Миколаївщині вперше з'явилися рожеві фламінго: фотофакт

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Рожеві фламінго на Миколаївщині - фото 1
Рожеві фламінго на Миколаївщині / Facebook

У Миколаївській області на Тилігульському лимані вперше були помічені рожеві фламінго. Про це повідомив регіональний ландшафтний парк "Тилігульський" в Facebook.

Так, на Тилігульському лимані, що на Миколаївщині, вперше помітили рожевих фламінго. Повідомляється, що наукові співробітники парку виїхали на акваторію лиману, щоб поспостерігати за рідкісними птахами та сфотографувати їх. На водоймі нарахували п'ять рожевих фламінго.

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"Перша зустріч цього рідкісного птаха на Тилігульському лимані", – йдеться в повідомленні. Крім цього відомо, що рожеві фламінго щороку повертаються на Херсонщину і мешкають на берегах солоних озер.

Рожевий фламінго – це єдиний вид цих птахів, що мешкає на території казахстанських озер.

На Миколаївщині вперше з'явилися рожеві фламінго: фотофакт - фото 401748

На Миколаївщині вперше з'явилися рожеві фламінго: фотофакт - фото 401749

На Миколаївщині вперше з'явилися рожеві фламінго: фотофакт - фото 401750

На Миколаївщині вперше з'явилися рожеві фламінго: фотофакт - фото 401751

На Миколаївщині вперше з'явилися рожеві фламінго: фотофакт - фото 401752

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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