Вилкове – українська Венеція: чим вас вразить унікальне місто в дельті Дунаю

Вилкове – місто у дельті Дунаю, яке розташоване в Одеській області. Останні роки ця локація привертає увагу все більшої кількості туристів. Дізнайтеся, що це за місце та як добратися у Вилкове.

Як з'явилося Вилкове

Тут Дунай впадає у Чорне море й з цього місця дуже близько до Румунії. 300 років тому тут не було ані човнів, ані будинків, самі тільки морські мілини.

Вилкове відоме як Липованський Посад з 1746 року, а статус міста надали у 1762 році.

Зараз у Вилкове є 7 родин, які досі живуть у дідівських хатах. Землю під будинок тут не купують, а створюють власноруч. Дунай одна з наймутніших річок Європи – у кожному кубічному метрі біля 400 грамів мулу. Люди брали цей мул та створювали штучні острівки.

Проте зручностей тут нема, тільки електрика своя. Ні водопроводу, ні каналізації. Технічну та питну воду беруть з ріки.

Всього у містечку 40 км каналів, тому у кожної сім'ї є свій човен. Дехто будує навіть гаражі. Водним транспортом тут пересувається всюди: їздять на роботу, до школи, на базар, на сусідні острови, навіть перевозять вантаж та худобу на випас на сусідні острови.

Як доїхати у Вилкове

Вилкове – місто в українській частині дельти Дунаю, на крайньому південному заході України, в Кілійському районі Одеської області. Вилкове – останній населений пункт на берегах Дунаю перед його впаданням у Чорне море.

Координати – 45.40474, 29.57783.

По-перше, мандрівникам варто знати, що дорога у Вилкове буде нелегкою. Від Одеси – понад 3,5 години автобусом.

Затоплене село Вилкове на карті:



Можна добратися до Одеси літаком або потягом, а звідти вже дістатися автобусом – 4 години у дорозі. Є кілька прямих автобусів на Ізмаїл із пересадкою в Кілії, ще є нічний автобус Київ-Кілія, який проходить через Вилкове.

Автомобілем до Вилкового можна доїхати так: з Одеси по трасі на Болград, потім поворот на Вилкове в селі Спаський – це 210 км.

Кораблем ви навряд доберетеся, адже водний транспорт по Дунаю давно не ходить. Є лише приватні човни та катери, які доставляють туристів з Вилкового в Дунайський біосферний заповідник.

Що варто знати про Вилкове

Туристи можуть оселитися у двоповерхових будиночках із маленькими 2-3-місними номерами. Ціни на житло і на їжу тут вище середнього.

Місто унікальне не лише каналами, але й церквами, яких у місті є три: дві належать старообрядцям, одна – УПЦ.

Тут базується український Дунайський біосферний заповідник. Поблизу є ботанічний заказник місцевого значення Ліски. А ще тут є пеліканів острів, де можна побачити дуже близько місцевих птахів.

У місті немає розваг ні для молоді, ні для старшого покоління. Усе, що тут є – природа. Серед страв, в основному, пропонують рибу та всі похідні від неї. Ще у вилківській традиційній кухні є смажені жаб'ячі лапки. Також варто скуштувати місцеве особливе вино, яке робиться з винограду, що росте лише тут, на імлистому ґрунті.

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