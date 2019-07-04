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Вилкове – українська Венеція: чим вас вразить унікальне місто в дельті Дунаю

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Вилкове - село на Одещині - фото 1
Вилкове - село на Одещині

Вилкове – місто у дельті Дунаю, яке розташоване в Одеській області. Останні роки ця локація привертає увагу все більшої кількості туристів. Дізнайтеся, що це за місце та як добратися у Вилкове.

Як з'явилося Вилкове

Тут Дунай впадає у Чорне море й з цього місця дуже близько до Румунії. 300 років тому тут не було ані човнів, ані будинків, самі тільки морські мілини.

Вилкове відоме як Липованський Посад з 1746 року, а статус міста надали у 1762 році.

Зараз у Вилкове є 7 родин, які досі живуть у дідівських хатах. Землю під будинок тут не купують, а створюють власноруч. Дунай одна з наймутніших річок Європи – у кожному кубічному метрі біля 400 грамів мулу. Люди брали цей мул та створювали штучні острівки.

Вилкове – українська Венеція: чим вас вразить унікальне місто в дельті Дунаю - фото 338300

Проте зручностей тут нема, тільки електрика своя. Ні водопроводу, ні каналізації. Технічну та питну воду беруть з ріки.

Вилкове – українська Венеція: чим вас вразить унікальне місто в дельті Дунаю - фото 338299

Вилкове – українська Венеція: чим вас вразить унікальне місто в дельті Дунаю - фото 338306

Всього у містечку 40 км каналів, тому у кожної сім'ї є свій човен. Дехто будує навіть гаражі. Водним транспортом тут пересувається всюди: їздять на роботу, до школи, на базар, на сусідні острови, навіть перевозять вантаж та худобу на випас на сусідні острови.

Вилкове – українська Венеція: чим вас вразить унікальне місто в дельті Дунаю - фото 338307

Як доїхати у Вилкове

Вилкове – місто в українській частині дельти Дунаю, на крайньому південному заході України, в Кілійському районі Одеської області. Вилкове – останній населений пункт на берегах Дунаю перед його впаданням у Чорне море.

Координати – 45.40474, 29.57783.

По-перше, мандрівникам варто знати, що дорога у Вилкове буде нелегкою. Від Одеси – понад 3,5 години автобусом.

Затоплене село Вилкове на карті:


Можна добратися до Одеси літаком або потягом, а звідти вже дістатися автобусом – 4 години у дорозі. Є кілька прямих автобусів на Ізмаїл із пересадкою в Кілії, ще є нічний автобус Київ-Кілія, який проходить через Вилкове.

Автомобілем до Вилкового можна доїхати так: з Одеси по трасі на Болград, потім поворот на Вилкове в селі Спаський – це 210 км.

Кораблем ви навряд доберетеся, адже водний транспорт по Дунаю давно не ходить. Є лише приватні човни та катери, які доставляють туристів з Вилкового в Дунайський біосферний заповідник.

Вилкове – українська Венеція: чим вас вразить унікальне місто в дельті Дунаю - фото 338304
Вилкове – українська Венеція: чим вас вразить унікальне місто в дельті Дунаю - фото 338301

Що варто знати про Вилкове

Туристи можуть оселитися у двоповерхових будиночках із маленькими 2-3-місними номерами. Ціни на житло і на їжу тут вище середнього.

Місто унікальне не лише каналами, але й церквами, яких у місті є три: дві належать старообрядцям, одна – УПЦ.

Тут базується український Дунайський біосферний заповідник. Поблизу є ботанічний заказник місцевого значення Ліски. А ще тут є пеліканів острів, де можна побачити дуже близько місцевих птахів.

Вилкове – українська Венеція: чим вас вразить унікальне місто в дельті Дунаю - фото 338305

У місті немає розваг ні для молоді, ні для старшого покоління. Усе, що тут є – природа.

Серед страв, в основному, пропонують рибу та всі похідні від неї. Ще у вилківській традиційній кухні є смажені жаб'ячі лапки. Також варто скуштувати місцеве особливе вино, яке робиться з винограду, що росте лише тут, на імлистому ґрунті.

Вилкове – українська Венеція: чим вас вразить унікальне місто в дельті Дунаю - фото 338303
Вилкове – українська Венеція: чим вас вразить унікальне місто в дельті Дунаю - фото 338302

До теми: Відпочинок у Бакоті: чим вражає українська Атлантида і як туди доїхати

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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