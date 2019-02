Фантастичні світи від відомого ілюстратора: неймовірні кадри

Відомий американський ілюстратор Метт Гейзер, який працював над популярними іграми та серіалами, створює справжні фантастичні світи. Зацініть!

Знайомтесь, Метт Гейзер (Matt Gaser) – ілюстратор та лауреат премії Spectrum, який мешкає та працює у Північній Каліфорнії. Чоловік за останні кілька років встиг попрацювати над концепт-дизайном популярних відеоігор, приміром Lord of the Rings The Two Towers, Forgotten Realms Demonstone та Eragon. До того ж, він також був серед творців мультсеріалу "Зоряні війни: Війни клонів" від Lucasfilm.

Джерело всіх фото: mattgaser.com

