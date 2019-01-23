Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Фантастичні світи від відомого ілюстратора: неймовірні кадри

  • 38
Фантастичні роботи Метта Гейзера - фото 1
Фантастичні роботи Метта Гейзера / mattgaser.com

Відомий американський ілюстратор Метт Гейзер, який працював над популярними іграми та серіалами, створює справжні фантастичні світи. Зацініть!

Знайомтесь, Метт Гейзер (Matt Gaser) – ілюстратор та лауреат премії Spectrum, який мешкає та працює у Північній Каліфорнії. Чоловік за останні кілька років встиг попрацювати над концепт-дизайном популярних відеоігор, приміром Lord of the Rings The Two Towers, Forgotten Realms Demonstone та Eragon. До того ж, він також був серед творців мультсеріалу "Зоряні війни: Війни клонів" від Lucasfilm.

І ще: Від Диво-Жінки до Халка: художник показує щасливих супергероїв у вільний час

Фантастичні світи від відомого ілюстратора: неймовірні кадри - фото 303030

Фантастичні світи від відомого ілюстратора: неймовірні кадри - фото 303031

Фантастичні світи від відомого ілюстратора: неймовірні кадри - фото 303032

Фантастичні світи від відомого ілюстратора: неймовірні кадри - фото 303033

Фантастичні світи від відомого ілюстратора: неймовірні кадри - фото 303034

Фантастичні світи від відомого ілюстратора: неймовірні кадри - фото 303035

Фантастичні світи від відомого ілюстратора: неймовірні кадри - фото 303036

Фантастичні світи від відомого ілюстратора: неймовірні кадри - фото 303037

Фантастичні світи від відомого ілюстратора: неймовірні кадри - фото 303038

Фантастичні світи від відомого ілюстратора: неймовірні кадри - фото 303039

Фантастичні світи від відомого ілюстратора: неймовірні кадри - фото 303040

Фантастичні світи від відомого ілюстратора: неймовірні кадри - фото 303041

Фантастичні світи від відомого ілюстратора: неймовірні кадри - фото 303042

Фантастичні світи від відомого ілюстратора: неймовірні кадри - фото 303043

Фантастичні світи від відомого ілюстратора: неймовірні кадри - фото 303044

Фантастичні світи від відомого ілюстратора: неймовірні кадри - фото 303045

Фантастичні світи від відомого ілюстратора: неймовірні кадри - фото 303046

Фантастичні світи від відомого ілюстратора: неймовірні кадри - фото 303047

Фантастичні світи від відомого ілюстратора: неймовірні кадри - фото 303048

Фантастичні світи від відомого ілюстратора: неймовірні кадри - фото 303049

Джерело всіх фото: mattgaser.com

Читайте також: Реальна Мона Ліза у метро: фото, яке здивувало Reddit

powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
  • 04 лютого, 15:00
  • 420
Гороскоп на лютий 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 лютого, 12:51
  • 2036
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 390
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Культура