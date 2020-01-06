Картинки зі Святим вечором 2020: вітальні листівки і відкритки на Святвечір

Надсилайте рідним гарні поздоровлення у красивих картинками. Зібрали для вас найкращі привітання зі Святвечором на українській мові – вітальні листівки, відкритки з побажаннями та картинки зі Святою вечерею.

У переддень Різдва, коли з'явиться перша зірка на небі, християнські сім'ї сідають за стіл – Святвечір настав. У цей світлий та затишний час не забудьте привітати тих близьких, які не поряд з вами, – надішліть їм листівку!

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Гарні картинки зі Святим Вечором

Листівки з побажаннями на Святвечір

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