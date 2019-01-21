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Реальна Мона Ліза у метро: фото, яке здивувало Reddit

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Жива Мона Ліза у громадському транспорті - фото 1
Жива Мона Ліза у громадському транспорті

У мережі не можуть відвести погляд від дівчини, яка дуже схожа на Мону Лізу. Зацініть!

На платформі Reddit користувач з ніком Frocharocha поділився кадром з метро, на якому можна побачити реальну копію Мони Лізи. Не дивно, що допис швидко опинився у трендах, адже всього за 5 годин зібрав понад 26 тисяч переглядів та більш як 300 коментарів. Як зазначають користувачі, спожість настільки велика, що навіть трохи моторошно. А що скажете ви?

І ще: Зіткнення блискавки з вулканом: ефектне фото

This woman looks just like The Mona Lisa from r/pics

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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