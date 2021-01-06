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Вітання зі Святим вечором 2021: побажання смачної куті у прозі
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Найкращі привітання на Святвечір у прозі українською мовою – у нашій добірці! Зібрали для вас красиві побажання своїми словами та прикольні вітання прозою, якими можна поздоровити рідних та друзів.
Проза – чудовий варіант для привітання зі Святим Вечором 2021, адже поздоровлення своїми словами особливо щирі та теплі. Не лінуйтеся пошукати оригінальні побажання рідним, друзям та колегам, адже вони заслуговують на гарний текст, а не "два слова" у повідомленні.
Тут більше: Привітання з Різдвом Христовим 2021: найкращі побажання на свято у віршах, смс, прозі
Тисніть на потрібний вам пункт та переходьте до розділу з побажаннями:
Гарні привітання з Святим вечором 2021 у прозі
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Нехай Різдвяний святвечір принесе у ваш будинок особливий дух свята, добра, любові та щастя. Я бажаю вам миру і світла. Нехай ваше життя ніколи не буде затьмарена сумом і похмурими днями. Бажаю, щоб ваше здоров'я було міцним, сім'ї щасливими, а справи успішними. Зі святвечором!
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У Різдвяний святвечір від щирого серця бажаю, щоб збулися всі добрі надії та світлі мрії, щоб чудове свято подарувало велику радість, щоб для щасливого життя не було ніяких перешкод. Здоров'я і миру, достатку і віри, краси душі та взаємної любові!
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Вітаю Вас з Різдвяним святвечором! Бажаю, щоб цей важливий день і прийдешнє Різдво принесли у ваш будинок добрі та радісні вісті, здоров'я душевне і тілесне, мир, любов і удачу у всіх справах! Нехай Різдвяна зірка світить на всіх життєвих дорогах, допомагає вибрати правильний шлях і робити добрі вчинки!
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Сьогодні святвечір, велике і чарівне свято! Нехай сьогодні душі ваші будуть зігріті теплом святкових свічок і посмішками ваших близьких. Бажаємо вам, щоб в цю ніч сповнилися ваші найказковіші бажання. Нехай різдвяні колядки наповнюють ваші серця добром і любов'ю. І нехай різдвяна зірка яскраво світить вам удачею!
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У Різдвяний святвечір я бажаю світлого миру і справжнього добра, душевного спокою і тепла, чуйного серця і щирої любові, веселого свята в будинку і вірного щастя, небесної благодаті та доброї надії.
Прикольні вітання на Святвечір (проза)
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Вітаю зі Святою вечерею і хочу побажати від щирого серця, щоб завжди було так: шлунок був ситим, кишені – набиті багатством, голова – повна світлих ідей, душа – п'яна від щастя, а серце – спрямовано за курсом любові та удачі!
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Щоб чорт не викрав місяць ясний, а Солоха не накоїла справ, швидше посміхнися і стань героєм власної різдвяної казки! Вітаю з цим чудовим святом і бажаю бути ангелом во плоті. Бажаю, щоб життя не тріпало твої крильця і нерви. Бажаю, щоб твоя доля постійно штовхала тебе в замети щастя і любові!
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Нехай Всевишній наповнює по вінця ваш келих віри, щоб випити його з тим усвідомленням, що все буде добре. Нехай в Різдво Христове, в голові народжуються благі думки, світлі бажання, добрі та щедрі слова.
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Бажаю веселою різдвяного гармидеру, рясних застіль, помірних пиятик і колядок без травм і пригод. Нехай ваші домівки завжди будуть гостинними, холодильники забитими, гості задоволеними та ситими. Нехай гроші, удача й успіх сніжним комом зваляться вам на голову і закрутять в лавині добробуту. З прийдешнім Різдвом!
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Зі Святвечором! Нехай у твоїй голові народжуються тільки добрі думки, нехай у твоєму житті народжуються великі плани, нехай у твоєму серці народжуються тільки світлі почуття, нехай у твоїй душі народжуються емоції щастя. Бажаю ангельського терпіння, невтомного натхнення, чарівної любові. І нехай у всіх надія вмирає останньою, а твоя – нехай живе і живе!
Оригінальні побажання на Святу вечерю своїми словами
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Сьогоднішній день – ідеальні ліки проти сварок і образ, ворожнечі та ненависті. Нехай всі негативні емоції стануть любов'ю, прощенням і щастям. Прикрасимо наші душі та серця добрими справами, щирими посмішками та чудовими словами на адресу тих, кого ми любимо найбільше. З прийдешнім Різдвом!
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У Різдвяний святвечір хочу від щирого серця побажати, щоб тобі не страшні були ніякі перешкоди на шляху, щоб поруч завжди були вірні друзі та улюблені близькі, щоб щастям була оповита твоя душа, щоб напередодні свята серце позбулося усього поганого і сумного і приготувалася до нового розквіту сил і щастя.
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У світлий тихий вечір святвечора хочемо з усією теплотою душі побажати Вам здоров'я, миру і добра, гармонії, спокою і достатку у Ваших сім'ях, любові, терпіння і віри в краще.
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Нехай Різдвяний святвечір буде сповнений добра, радості та гармонії! Нехай Господь благословить всю твою родину і близьких тобі людей, а яскрава зоря на небі вкаже вірний шлях! Бажаю тобі миру в душі й добробуту у всьому в це світле свято!
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Бажаю, щоб цей особливий вечір напередодні Різдва приніс мир і спокій вашому серцю, наповнив будинок радістю і затишком, подарував здоров'я і Божу благодать. Нехай клопоти залишаться в стороні, поступившись дорогою важливим і неоціненним речам.
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