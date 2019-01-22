Від Диво-Жінки до Халка: художник показує щасливих супергероїв у вільний час

Талановитий ілюстратор показує, як поводяться відомі супергерої з коміксів у вільний час від порятунку світу.

Знайомтесь, талановитий художник з Таїланду, який відомий у мережі під псевдо SpiderWee. Хлопець обожнює комікси, тому не дивно, що його роботи показують, як улюблені і не дуже супергерої розважаються. Щоправда, таких милих Халка, Тора та Таноса навряд чи колись можна було побачити. Зацініть!

І ще: Чим займаються супергерої, коли не рятують світ: епічні фото

Джерело всіх фото: artstation.com/spiderwee

Читайте також: Месники готуються врятувати Оскар 2019