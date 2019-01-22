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Від Диво-Жінки до Халка: художник показує щасливих супергероїв у вільний час

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Щасливі супергерої у вільний час - фото 1
Щасливі супергерої у вільний час / artstation.com/spiderwee

Талановитий ілюстратор показує, як поводяться відомі супергерої з коміксів у вільний час від порятунку світу.

Знайомтесь, талановитий художник з Таїланду, який відомий у мережі під псевдо SpiderWee. Хлопець обожнює комікси, тому не дивно, що його роботи показують, як улюблені і не дуже супергерої розважаються. Щоправда, таких милих Халка, Тора та Таноса навряд чи колись можна було побачити. Зацініть!

І ще: Чим займаються супергерої, коли не рятують світ: епічні фото

Від Диво-Жінки до Халка: художник показує щасливих супергероїв у вільний час - фото 302721

Від Диво-Жінки до Халка: художник показує щасливих супергероїв у вільний час - фото 302722

Від Диво-Жінки до Халка: художник показує щасливих супергероїв у вільний час - фото 302723

Від Диво-Жінки до Халка: художник показує щасливих супергероїв у вільний час - фото 302724

Від Диво-Жінки до Халка: художник показує щасливих супергероїв у вільний час - фото 302725

Від Диво-Жінки до Халка: художник показує щасливих супергероїв у вільний час - фото 302726

Від Диво-Жінки до Халка: художник показує щасливих супергероїв у вільний час - фото 302727

Від Диво-Жінки до Халка: художник показує щасливих супергероїв у вільний час - фото 302728

Від Диво-Жінки до Халка: художник показує щасливих супергероїв у вільний час - фото 302729

Від Диво-Жінки до Халка: художник показує щасливих супергероїв у вільний час - фото 302730

Від Диво-Жінки до Халка: художник показує щасливих супергероїв у вільний час - фото 302731

Від Диво-Жінки до Халка: художник показує щасливих супергероїв у вільний час - фото 302732

Від Диво-Жінки до Халка: художник показує щасливих супергероїв у вільний час - фото 302733

Від Диво-Жінки до Халка: художник показує щасливих супергероїв у вільний час - фото 302734

Джерело всіх фото: artstation.com/spiderwee

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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