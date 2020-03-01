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Дружина екскапітана Динамо показала кумедне відео: з нікчеми у секс-бомбу

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Іра Морозюк - фото 1
Іра Морозюк / bigmir

На цьому відео можна насилу впізнати сексуальну дружину екскапітана Динамо Іру Морозюк. Однак, додивіться ролик до кінця.

Іра Морозюк оприлюднила відео, на якому вона продемонструвала унікальне перетворення: спочатку вона була в образі не симпатичної дівчини в окулярах та вусами, а потім всього за секунду стала "прекрасним лебедем" – у сексуальній білизні, а також в еротичних аксесуарах.

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"I used to be so beautiful now look at me...", – саме так підписала відеоролик Морозюк, що в перекладі звучить як: "Раніше я була такою гарною, тепер подивися на мене...". Самим же користувачам мережі таке відео сподобалося, і ті завалили її лайками та коментарями, стверджуючи, що вона просто прекрасна.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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