Дружина екскапітана Динамо заспівала гімн України у трусах: їй загрожує тюрма

Скандальна Ірина Морозюк оприлюднила ролик, на якому вона демонструє жовту білизну та водночас співає гімн України. Відео неабияк обурило мережу.

Як відомо, знаменита дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького Ризеспора, ексзахисника київського Динамо, Ірина активно веде Instagram-сторінку і часто тішить прихильників пікантними фотографіями, зазвичай, вкрай відвертими.

І ще: Зінченко став першим українським футболістом, який набрав мільйон підписників в Instagram

Днями нове відео Іри, викликало шквал активного обговорення, щоправда, цього разу негативного. За словами користувачів, вона виявила неповагу до українських державних символів, і її треба покарати. Відреагували на такий ролик і юристи, які вважають, що дівчину можна притягнути до відповідальності:

"Наруга – це образливе ставлення, грубе знущання або демонстрація зневаги. За статтею 338 Кримінального кодексу України наруга над державними символами карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або арештом на строк до трьох років".

Читайте також: Дівчина захисника Динамо показала соковиті форми у всій красі