Наречена Зінченка Влада Седан зробила несподіване зізнання

Манчестер Сіті сенсаційно обіграв Реал в матчі Ліги чемпіонів, а Влада Седан, яка відвідала цей матч, зробила неочікувану заяву.

Влада Седан, наречена півзахисника української збірної і легіонера Манчестер Сіті Олександра Зінченка, відвідала матч Ліги чемпіонів між "городянами" і Реалом, який пройшов у Мадриді.

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"Історичний день. Сьогодні вперше ми вболіваємо проти Реала. Cityyyyy", – написала Седан в Instagram, опублікувавши фото з братом зі стадіону Сантьяго Бернабеу. Нагадаємо, 26 лютого Реал зіграв з Манчестер Сіті в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"МанСіті" Зінченка на виїзді обіграв Реал з рахунком 2:1.

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