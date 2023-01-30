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Новий рік 2023

Чеський гурт "Vesna" присвятив Україні пісню-претендент на Євробачення – антивоєнний кліп

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Чеський гурт "Vesna" присвятив Україні пісню-претендент на Євробачення – антивоєнний кліп - фото 1

Чехи з гурту "Vesna" презентували кліп на пісню "My sister's crown". Ця музична робота підготовлена для пісенного конкурсу "Євробачення 2023" й закликає всіх засудити війну, яку веде росія проти України. Дивіться потужне відео!

У новій пісні лунають рядки кількома мовами: англійською, чеською та українською. До слова, у музичній роботі напряму не згадуються країни, проте про ситуації у світі можна зрозуміти поміж строк.

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З коментарів у соцмережах від слухачів зрозуміло, що вони розцінюють цю пісню як прояв підтримки України. Під кліпом багато хто дякую чехам за цей кліп, висловлює свій захват, а також навіть пророкують перемогу.

Ось такі схвальні відгуки отримали музиканти: "Це єдина пісня цього сезону Євробачення, яка викликала у мене відчуття атмосфери переможця. Я не можу дочекатися, щоб побачити це на сцені", "Я відчуваю в цьому великий потенціал Євробачення! Ви підкорили моє серце!", "Чудова пісня з чудовим посланням! Всі ми маємо стояти з Україною та обрати любов і свободу над владою! Дякую за цю пісню" тощо.

Слухати пісню Vesna – My sister's crown:

Слова пісні Vesna – My sister's crown:

Moje sestra do kouta nepůjde
Ani tebe poslouchat nebude
Moje sestra v srdci je divoká
Copy zaplést, nikdy si nenechá
Moje sestra do kouta nepůjde
Ani tebe poslouchat nebude
My sister’s crown
Don’t take it down
Don’t take it down
Nobody has right to do it
She’s beautiful
And capable
She is her own queen
And she will prove it

You can take your hands back
No one wants more boys dead
We’re not your dolls
We’re not your dolls

Life’s not a moneybag
Blood’s on your God’s head
You can’t steal our souls
You can’t steal our souls

Sestro krasiva
Oj ty silna
Chorobra jedina
Korona tvoja

Дай ръка не се страхувай
С другите сестри поплувай
В морето ни нямаме място за тези омрази
Пази, пази
Не тъгувай
Хоп троп момите не са нон-стоп на разположение
Ти просто че сме сестри до край знай!

You can take your hands back
No one wants more boys dead
We’re not your dolls
We’re not your dolls

Life’s not a moneybag
Blood’s on your God’s head
You can’t steal our souls
You can’t steal our souls

Sestro krasiva
Oj ty silna
Chorobra jedina
Korona tvoja

All the sisters of the world
Come together with a prayer
Choose love over power

Sestro krasiva
Oj ty silna
Chorobra jedina
Korona tvoja

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