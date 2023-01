Чеський гурт "Vesna" присвятив Україні пісню-претендент на Євробачення – антивоєнний кліп

Чехи з гурту "Vesna" презентували кліп на пісню "My sister's crown". Ця музична робота підготовлена для пісенного конкурсу "Євробачення 2023" й закликає всіх засудити війну, яку веде росія проти України. Дивіться потужне відео!

У новій пісні лунають рядки кількома мовами: англійською, чеською та українською. До слова, у музичній роботі напряму не згадуються країни, проте про ситуації у світі можна зрозуміти поміж строк.

З коментарів у соцмережах від слухачів зрозуміло, що вони розцінюють цю пісню як прояв підтримки України. Під кліпом багато хто дякую чехам за цей кліп, висловлює свій захват, а також навіть пророкують перемогу.

Ось такі схвальні відгуки отримали музиканти: "Це єдина пісня цього сезону Євробачення, яка викликала у мене відчуття атмосфери переможця. Я не можу дочекатися, щоб побачити це на сцені", "Я відчуваю в цьому великий потенціал Євробачення! Ви підкорили моє серце!", "Чудова пісня з чудовим посланням! Всі ми маємо стояти з Україною та обрати любов і свободу над владою! Дякую за цю пісню" тощо.

Слухати пісню Vesna – My sister's crown:

Слова пісні Vesna – My sister's crown:

Moje sestra do kouta nepůjde

Ani tebe poslouchat nebude

Moje sestra v srdci je divoká

Copy zaplést, nikdy si nenechá

Moje sestra do kouta nepůjde

Ani tebe poslouchat nebude

My sister’s crown

Don’t take it down

Don’t take it down

Nobody has right to do it

She’s beautiful

And capable

She is her own queen

And she will prove it



You can take your hands back

No one wants more boys dead

We’re not your dolls

We’re not your dolls



Life’s not a moneybag

Blood’s on your God’s head

You can’t steal our souls

You can’t steal our souls



Sestro krasiva

Oj ty silna

Chorobra jedina

Korona tvoja



Дай ръка не се страхувай

С другите сестри поплувай

В морето ни нямаме място за тези омрази

Пази, пази

Не тъгувай

Хоп троп момите не са нон-стоп на разположение

Ти просто че сме сестри до край знай!



You can take your hands back

No one wants more boys dead

We’re not your dolls

We’re not your dolls



Life’s not a moneybag

Blood’s on your God’s head

You can’t steal our souls

You can’t steal our souls



Sestro krasiva

Oj ty silna

Chorobra jedina

Korona tvoja



All the sisters of the world

Come together with a prayer

Choose love over power



Sestro krasiva

Oj ty silna

Chorobra jedina

Korona tvoja

