Співак KISHE випустив кліп на пісню про шалене кохання "Ми злетіли"

Андрій Кіше, він же KISHE, презентував слухачам свою нову музичну роботу – романтичну пісню "Ми злетіли", у якій розповідає історію кохання. Далі – дивіться новий кліп співака!

Прем'єра кліпу на пісню "Ми злетіли" від виконавця KISHE відбулася 27 січня 2023 року на YouTube. За кілька годин ця відеоробота вже зібрала тисячі прослуховувань, лайки та схвальні коментарі від слухачів.

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Презентую вашій увазі нову роботу над якою працювала талановита команда людей, з якими ми не вперше створюємо музику та відео. Пісня – Ми злетіли була написана у творчій співпраці з авторами, які вже неодноразово створювали зі мною пісні або писали пісні яки я виконував. Дякую Андрію Осадчуку та Яні Ковальовій за творче натхнення, допомогу та чудову музику і лірику. Тож приємного перегляду і сподіваюсь, що ця пісня про шалене кохання, увірветься не тільки в музичний простір, не тільки в плейлисти, але і в серця слухачів", – коментує співак.

Слухати пісню KISHE – Ми злетіли:

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