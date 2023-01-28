Гурт THE HARDKISS презентував атмосферний кліп на пісню "Маяк"

Юлія Саніна та гурт THE HARDKISS потішили своїх фанатів новою роботою – опублікували у соцмережах новий відеокліп на пісню "Маяк". Далі – дивіться потужну роботу, яку музиканти відзняли під час туру!

Прем'єра кліпу на пісню "Маяк" від гурту THE HARDKISS відбувся 28 січня 2023 року на YouTube. За кілька годин ця відеоробота вже зібрала тисячі прослуховувань, лайки та схвальні коментарі від слухачів.

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Український гурт THE HARDKISS отримав такі позитивні коментарі: "Як завжди – ви неймовірні, дякую! Неймовірна пісня із глибоким сенсом", "Чому в мене сльози з перших кадрів... який крутий кліп. Була на концерті в цьому турі, відчуваю себе частинкою цього шедевру", "Мурахи по тілу, ком у горлі від почуттів до цієї пісні. Просто неймовірно, прослухала до дир цю пісню на повторах та дуже була рада нарешті подивитися новий кліп", "Дякую за Вашу творчість та підтримку української культури та нашого народу!", "Як завжди якісно та професійно! Чудовий приклад для інших українських виконавців. Вставка з металом, особливо прекрасна" тощо.

Дивіться кліп THE HARDKISS – Маяк:

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