Цей кліп Guns N'Roses подивилися понад мільярд разів

Кліп американської групи Guns N'Roses перетнув позначку в мільярд переглядів на YouTube. Подивіться і ви!

Це найбільший показник для кліпів, які вийшли у 80-ті роки. Рекорд побив трек Sweet Child O 'Mine.

Ролик був розміщений на офіційному каналі групи на платформі в 2009 році. Про рекорд повідомили на сторінці групи у Facebook. На поточний момент кліп подивилися більше мільярда 350 тисяч разів. Цей показник є рекордним для музичних роликів, які вийшли у 80-ті роки.

Уперше кліп Guns N'Roses Welcome to the Jungle показали на MTV в 1987 році. А ролик Sweet Child O 'Mine приніс групі справжню популярність.

