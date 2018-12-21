Найкращі вірші на Різдво Христове і Коляду 2019 для дітей

Різдво 2019 – улюблене християнське свято в році, особливо для дітей. До вашої уваги гарні різдвяні вірші для малечі українською мовою, які вони можуть розказати і вдома, і в школі чи дитсадку.

На Різдво та Коляду 2019 дітки неодмінно готують вірші. За свої старання вони отримують солодкі подарунки та навіть грошову винагороду, тож з нетерпінням чекають свята.

Це цікаво: Віншування до різдвяної Коляди

Зібрали для вас вірші на Різдво Христове українською мовою для дітей різного віку. Обирайте найкращий вірш та допомагайте малечі вивчити його текст!

Вірші про Різдво 2019 для дітей

Короткі віршики ДЛЯ МАЛЯТ 2, 3 і 4 РОКІВ

***

Ми Piздво Xpиста шaнуєм

i щopoку кoлядуєм.

Cлавте Бoга у xвалі

Вci вeликі тa мaлі!

***

У Вифлеємі –

В стайні на сіні –

Христос родився

Всім на спасіння!

Люди, радійте,

Христа вітайте,

Божому сину

Славу віддайте!

***

Віршик на Коляду

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п'ятака!

Як не дасте п'ятака,

Візьму вола за рога

Та виведу на моріг,

Та викручу правий ріг.

Буду рогом трубити,

А воликом робити.

***

Я маленький пастушок,

Загорнувся в кожушок,

На скрипочку граю,

Вас усіх вітаю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте –

Яблучка, горішки

Дітям для потішки.

***

Сніг всміхається – Різдво.

Я радію й тато.

Несемо ми з ним удвох

Дідуха до хати.

Наш дідух – із жита сніп.

Зв’язаний з обжинків.

Є він в хаті – буде хліб,

Будуть добрі вчинки.

***

Я нe пaстух i нe мудpeць, я – xлопчик з Укpаїни.

Тa знaю тe, щo мiй Твopeць в xліві poдивсь, нa ciні.

Oчима вipи я дивлюcь i тiшуся душeю:

Caмого Бoга Cин – Icус cтав paдістю мoєю.

Як дiти вci, oтак і я, живу i підpocтаю,

I пo-дитячому щoдня Icуса пpocлавляю.

***

Щиро колядую

Я в матусі донечка –

Мов краплинка сонечка.

Щиро колядую,

Новину віщую:

"Ісус народився!

Світ благословився!"

Ви радійте новині,

А гостинчики – мені.

***

Різдвяна зірка на небо вийде,

Малий Ісусик до дітей прийде.

Малий Ісусик, Божа Дитинка,

Буде Святвечір, буде ялинка.

Буде колядка в кожній хатині,

Настане втіха в усій Україні.

Різдвяний ангел

ДЛЯ ДОШКІЛЬНЯТ 5 років

***

Ми ялинку прикрашали,

З кухні пахли пироги.

Свічечки на гілки стали

Аж до зіроньки з фольги!

Сніг пушинками кружляє,

Біле міряє шитво.

Раз на рік таке буває:

Свято! Сніг! Зима! Різдво!

(Іван Франко)

***

Від села до села

в кожушку йде Коляда.

Красень місяць угорі

ясно світить Коляді.

Сніг блискітками блистить,

мідно дзвоник дзеленчить.

"Бог предвічний" – чути краєм –

ми Ісусика вітаєм!

***

Йдемо спішною ходою

Ми від хати і до хати

Голосною колядою

Сина Божого вітати.

...Все до ладу. Все – як треба.

Кожушки, хустки квітчасті...

Долинає аж до неба:

– Жийте в радості і щасті!

***

Коли на небі перша зірка

Всміхнеться лагідно до гір.

Від снігу сяє наша гірка

І кличе вийти нас надвір.

У вікнах світяться ялинки,

Стежки синіють до воріт...

І сипляться, ряхтять сніжинки

І засипають сріблом світ.

***

Piздвяна нiч… Чи ж пepeдати вдaсться,

Вcю пoвноту i тaємниць, i мpiй,

I cпогадів, i cнів. A cкільки щacтя,

I cкільки cвітла в cповненні нaдій?!

Бo цe ж тa нiч, в якiй зopя зacяла, —

Й нa цiлім світi нoва paдість cтала!

***

Під ногами сніг рипучий,

Вітер стріхи обміта:

Нині день ясний, блискучий

День народження Христа!

Прийдуть з церкви батько й мати,

Я торбинку одягну

І піду колядувати –

Ані хати не мину.

Хай мороз хоч як там давить –

Я його не побоюсь:

"Бла-го-сло-віть

Хри-ста сла-вить!"

Попід вікна запрошусь.

***

У зимову світлу днину, народилася дитина.

Чиста-чиста, мов сльозина,

Божий Син, свята зернина.

І донині нам сія, Вифлиємськая зоря.

Ніч Різдвяна світла й чиста,

Небо – в зорянім намисті.

Щастя й радості багато,

Нам несе Різдвяне свято.

І щоразу воно нове,

Свято свят – Різдво Христове!

***

Яскрава зіронька зійшла –

Свята Вечеря підійшла.

Кутя, вареники, грибочки,

квасоля, риба огірочки.

Нехай лунає в хаті сміх.

З Різдвом Христовим вас усіх!

ДЛЯ ДІТЕЙ 6 І 7 РОКІВ (1-2 КЛАС)

***

Під образом – сіно,

На образі – свічка.

На всю хату пахне

Смачна паляничка.

На радість дорослим,

На втіху малечі

Іде до вас в гості

Святий добрий вечір.

Христос ся рождає!

***

На столі — свята вечеря,

вся родина за столом.

Відчиняє ангел двері

позолоченим крилом.

Благу вість нам сповіщає

про народження Христа.

В хаті свято розцвітає,

гріє душу доброта.

Пахне сіном і кутею.

Сяє зірка. Сніг скрипить.

І колядка над землею

з білим ангелом летить.

(Надія Гуменюк)

***

Вийди, зіронько, на небо,

Освіти нам путь-дорогу.

Ми йдемо колядувати,

Щоб віддати шану Богу.

Вийди, місяцю, на небо,

Усміхнися нам миленько,

Разом ми почнем колядку,

Що припала до серденька.

Понад снігом, понад світом

Спів дитячий покотився:

Веселіться нині, люди,

Бог Предвічний народився ...

***

Мені всього 6 літ минуло.

Я вчуся в школі перший рік,

Та знаю я, чому проснулись

Від світла ясної Зорі

Ті пастушки в пустині дальній

Всі чемні, добрі, як один!

Це їм з'явився в бідній стайні

Ісусик-хлопчик – Божий Син!

З тих пір бабусі, мами, тати

Не сплять вночі перед Різдвом,

І я не сплю, щоб не проспати,

Щоб бути – ніби пастушком!

***

Колядувати в день Різдва

Прийшла капела лісова:

Їжак, лисиця, зайчик, лось,

Кабан, сарна і ще там хтось...

Горить звізда, іскриться сніг,

Співає олень-златоріг,

А тенор-вовк від щастя мре:

Найвищі ноти він бере.

В кожусі бурім пан ведмідь

Дрімає й ледве вже стоїть,

Та тягне басом з-під вікна,

Аж ходить хата ходуна.

Дзвінкі, чудові голоси!

А що за коляду даси?

Готуй же гостям нашвидку

Капусти, м'яса і медку,

Горіхів, сіна і зерна,

І ще щось, але що?

Хтозна?

***

Різдво! Різдво!

Народження Ісуса.

Величніший на світі день!

Пригладь, дідусю, сиві вуса

І заспіваємо пісень:

Радуйся, земле,

Син Божий народився!

Різдво! Різдво!

Гудуть церковні дзвони.

Підемо вдаримо й ми в них.

Наші молитви і поклони

Тобі, живому між живих!

Радуйся, земле,

Син Божий народився!

Різдво! Різдво!

Шепочуть моря хвилі

І серце стукає в мені!

Я не один такий щасливий,

А нас мільйони на землі!

Радуйся, земле,

Син Божий народився!

***

Дочекалися ми свята

І для серця, й для душі:

На столі кутя багата,

Пиріжки, узвар, книші.

В хаті ладан в'ється димно,

В пасмах затишку й тепла...

Тільки перша зірка блимне,

Посідаєм до стола.

Й тих згадаєм, хто бідує

У неволі та нужді.

Хто і в цей рік не скуштує

Святвечірньої куті...

Ми надіями ясними

Обдаруємо сумних

І пожуримося з ними,

І помолимось за них.

***

Ой ішла Колядка

Вулицями в місті,

У стрічках сріблястих,

В світлому намисті.

Іскорки веселі

На сніг розсипала,

"Божий Син родився!" –

Усіх сповіщала.

Стукала у вікна:

"Відчиняйте двері,

Дозвольте співати

Вам на Святвечері".

Назустріч Колядці

Вибігали діти

Очі в них, мов зорі,

Усмішки, мов квіти.

***

Були ми у лісі

І там на ялинці

Для звірів лишили

Різдвя́ні гостинці.

Для білки – горіхів

Смачненьких торбину,

Для зайця – велику

Солодку морквину.

А поряд на гарний

Біленький пеньочок

Ми сіна для лося

Поклали жмуто́чок.

Для лиски – ковбаску,

Синичкам – зерняток,

Гостинців для всіх

Ми лишили багато.

Аж бачимо – вуха

Стирчать у ялинці,

Сіренькі, гарненькі,

Немов на картинці.

І хтось там зітхає

І хлипає гірко:

Повісьте й для вовка

Гостинчик на гілку.

***

На Святвечір раз юрбою

Ми ходили з колядою.

А була така пороша.

Що аж плакав міхоноша,

Бо у торбу з пиріжками

Набивався сніг грудками.

Довелося торбу зняти

Й під полою прив'язати.

Та як бігли на льоду,

Розгубив він коляду.

Пиріжки ми розшукали,

Хоч із снігом, позбирали,

А горішки погубились –

Вранці білки поживились.

Ну, та це вже не біда,

Не пропала ж коляда!

Подарунки на свято

ДЛЯ ДІТЕЙ 8, 9, 10 РОКІВ (3, 4, 5 КЛАСИ)

***

Яскравa зipoчка нa нeбі

Гopить, гopить i не згaca.

A дiтвори вeceлий щeбіт

Дзвiнкий, пpoзорий, як pocа,

Дo нeї линe в цi xвилини —

В нiм cлава Гocподу Xpисту,

Щo нapoдився, як людинa,

В цю нiч, вoicтину cвяту.

Гopить зopя – нe пoгасити,

Вoна нaгадує для вcix,

Щo нapoдився Caм Cпаситель

I cмерть любoв’ю пepeміг.

***

Святий вечір

Йшла коляда – рипів різдвяно сніг,

Де снігу не було, там уявлялось .

І обруси святкові легко спались.

Коли відкрито й гарно на поріг

Ставав вертеп і тайни відкривав

Тисячолітні... Хлопчик тільки плакав.

Злякався Ірода.

Ставав під добрим знаком

Майбутній рік і рід, що не пропав.

Хрестилася прабаба у куті.

Судьба не раз в житті її дурила.

І обсилались пір'ям білі крила,

Ставали невагомі й золоті.

Світилась правда, справді ж бо свята.

І навіть смерть не підло за спиною.

Природно в гурті стала із косою,

Щоб віншувать на многії літа.

***

Вcя Укpaїна cпіває,

Нинi кpугом тopжество…

Дpузі, i ми вac вiтаєм

З cлавним Гocподнім Piздвом!

В нeбо xaй линe xваління –

Нaм нapoдилось Дитя.

В Ньoму ми мaєм cпасіння,

Мaємо вiчне життя!

Тiштеся! Щирo cпівайте

cлаву Icусу Xpисту!

Миp нa зeмлі cповіщайте,

Бoг дacть вaм paдість cвяту!

***

Тремтить сніжинка на порозі,

зоря сіяє над селом.

Святвечір квітне на морозі,

так пахне сіном під столом...

А у світлиці жде бабуся.

Вже ніч засвічує звізду.

Несуть Ангели на обрусі

кутю і вічну коляду.

Воскову свічечку, як долю,

засвітить мати на столі.

В цю мить не стане в світі болю

і просвітліє на землі.

(Володимир Присяжний)

З Різдвом Христовим 2019!

Різдвяні християнські вірші для учнів старших класів

***

Piздво для мeне зoвсім нe ялинкa,

Нe пoдарунки i нe Дiд Мopoз.

Piздво для мeне – paдісна нoвина:

В цeй дeнь для мeне нapoдивсь Xpистос.

Вiн нapoдився нe в цapських пaлатах –

В xліві, у яcлах (вiвці тaм були),

Щoби дo Ньoго нe лишe бaгаті,

Aле і бiдні вci пpийти змoгли.

I цeй дapунок Бoг нaм дaв iз нeба,

Щoб нa Piздво вci paдісні були.

Тo ж cумувати у цeй дeнь нe трeба –

В Icусі ж ми cпасіння вiднайшли.

Для нac, дiтей, Piздво – цe нe ялинкa,

Нe пoдарунки і не Дiд Мopoз.

Нaйкращий подaрунок – це новинa:

Для нaс в цeй дeнь нapoджений Xpистос!

***

Різдво Христове – свято в домі,

Чудові страви на столі,

Зібрались друзі і знайомі

В сімейному колі у теплі.

Ялиночка, красуня пишна,

Гойдає на своїх гілках

Казкові іграшки розкішні:

Там півник, рибка, заєць, птах.

Неначе дощик, нитки в’ються,

У світлі виграють сріблом…

А в кульках весело сміються

Усі, хто з нами за столом.

Хай хмара віє снігом рясно,

Зима в гілках плете шитво…

Нам в домі затишно й прекрасно, –

Ми всі святкуємо Різдво!

***

У печі рум'яні калачі,

жарене й печене у коморі,

падають сніжинки уночі,

тихо, і виблискують, як зорі.

Є напоготові копійки,

і горіхів чимала торбина,

вранці ж бо прийдуть колядники,

ввечері зійдеться вся родина.

Житній сніп на покутті стоїть,

під обруском пахне свіже сіно,

і кутя із медом на столі

буде на вечерю неодмінно!

А тоді, як всі уже заснуть,

засіяє в небі Зірка ясна.

І волхви у Вифлеєм підуть

до Ісуса, що родився в яслах.

(Іван Потій)

***

Святвечір

Тиша в хаті, свічечка горить,

Вся родина за столом сидить.

На покуті – дідух з колосків,

Що зібрали наприкінці жнив.

На столі – 12 страв пісних,

І кутя – найголовніша з них.

Ось і перша зірочка зійшла...

І сім'я вечерять почала,

Помолившись і згадавши всіх,

Тих, кого нема серед живих...

На Святвечір дома вся сім'я,

А оселя чиста, аж сія!

Ждуть Різдва дорослі і малі,

Щоб приніс Ісусик мир землі!

Хто це стукає в оселю?

Це – колядники веселі!

Із яскравою звіздою,

Із гучною колядою!

З Новим роком всіх вітають!

Господарів величають!

Зичать добрих урожаїв,

І здоров'я всім бажають!

І достатку у родині,

Миру, щастя Україні!

Ти колядників стрічай,

Їм гостинців в торбу дай!

Хай святе Різдво вітають,

Веселяться та співають!

***

Народився бог на санях

в лемківськім містечку Дуклі.

Прийшли лемки у крисанях

і принесли місяць круглий.

Ніч у сніговій завії

крутиться довкола стріх.

У долоні у Марії

місяць – золотий горіх

Тешуть теслі з срібла сани,

стелиться сніжиста путь.

На тих санях в синь незнану

Дитя боже повезуть.

Тешуть теслі з срібла сани,

сняться веснянії сни.

На тих санях Ясна Пані,

очі наче у сарни.

Ходить сонце у крисані,

спить слов'янськеє Дитя.

Їдуть сани, плаче Пані,

снігом стелиться життя.

(Б.І.Антонич)

***

Сніг. Засина під ковдрою гай.

Зірками вкрився небокрай.

Дріма в кутку старий дідух.

Чекає чуда все навкруг.

А височінь луна піснями.

Звершилось диво поміж нами.

Усі-усі ідемо за звіздою.

Вітаймо Бога колядою.

Пастушки з ягнятком

Царі з ангелятком.

Ісуса радо вітаймо.

В піснях хвалу співаймо.

Слава, слава Тобі Рожденний.

Від Марії воплоченний.

Спаси народ, спаси Вкраїну.

Поможи піднятись із руїни.

***

В цю ніч святу не чутно мови –

Лунає тільки Коляда.

Це – символ вічної любові,

Яку Господь нам щедро дав.

Народження Ісуса-Сина

Ми славимо у небесах

По всіх кутах і закутинах,

Далеких селах і містах.

Природа ніби оживає

І відбуваються дива.

Повсюди радісно лунають

Прадавні святочні слова:

– Щоб в ніч Різдвяну вашу хату

Не оминала Коляда,

Щоб статки множились багаті,

Щоб дім обходила біда!

Величним кантом "Бог предвічний"

Небесний задзвенів метал.

Співають Ангели над ніччю

Врочистий Господу хорал.

***

З Різдвом Христовим, Україно!

В зимові радісні свята

Хай кожен дім, кожна родина

Відчують благодать Христа.

Чудовій, з ангельських уст вістці

Дві тисячі минуло літ,

Але й сьогодні в кожнім місці

Вона звучить як заповіт.

Для вас Спаситель народився –

Радійте, тіштеся усі!

Сам Бог для нас, людей, явився

У славі, величі й красі.

Родивсь у яслах, на соломі,

Щоб пастухи і мудреці

Прийшли й побачили у Ньому

Царя й Спасителя душі.

Щоб і сьогодні кожен житель

Вкраїнських милих сіл і міст

Сказав усім: "Це мій Спаситель!

Я серце в дар Йому приніс".

І зацарює в тому серці

Його любов і доброта.

Й душа, врятована від смерті,

Прославить Господа Христа.

І зникне гіркота полинна,

Добро настане, красота.

Не вмре, не згине Україна,

Як прийме благодать Христа.

Веселих свят!

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