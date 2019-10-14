Хлопець встановив новий рекорд мережі завдяки Біллі Айліш

Юна співачка Біллі Айліш не тільки сама стала справжнім проривом у світі сучасної музики, а й надихає та допомагає іншим підкорювати вершини. Так трапилось з одним із її шанувальників.

Мало хто не знає про Біллі Айліш, адже ця 17-річна американська співачка перевернула уявлення про поп-музику та має чималу аудиторію по всьому світу.

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Не менш знайомим є і її трек bad guy, який лише на Youtube зібрав понад 586 мільйонів переглядів за пів року. І саме це відео принесло славу не тільки Біллі, а і її шанувальнику Сету Еверману (Seth Everman). Хлопець вирішив залишити дотепний коментар з текстом "i'm the bald guy" (Я лисий хлопець), який ідеально збігся з ключовою фразою пісні. І саме цей коментар став першим за всю історію Youtube, який зібрав понад мільйон вподобань!

world record! first youtube comment ever to hit 1 million likes. we did it gamers pic.twitter.com/yubDW5mZL9 — Seth Everman (@SethEverman) October 12, 2019

Відзначимо, що Сет і справді лисий, як можна побачити по його аватарці. Цікаво, яке тепер Youtube зробить заохочення для хлопця, адже на платформі практикують допомагати популярним користувачам. І саме час увімкнути щасливий кліп Біллі:

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