Різдво 2023 – 2024: звичаї та традиції святкування в Україні

За новим календарем, українці цьогоріч святкують Різдво 24 грудня. Відтак, трішки змістилися й інші різдвяні свята. Ми ж зібрали для вас ключові традиції святкування, щоб ви дізналися, яких звичаїв дотримуватися.

Ще у дитинстві кожен із нас вірив у те, що на Різдво трапиться яке-небудь диво. Спостерігаючи за засніженими вулицями та світлом новорічних вогнів, які мерехтіли з вікон, ми з нетерпінням чекали, коли зійде перша зірка, що приносить вісті про народження Сина Божого. Навіть тепер, коли ми вже дорослі і погода за вікном може бути далекою від святкової, бажання відновити віру в різдвяне диво залишається, як передає Радіо MAXIMUM.

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Різдво – це одне з основних християнських свят, яке виділяється своїми унікальними звичаями та традиціями, що мають особливий колорит для кожного народу. Сьогодні ми розповімо про основні традиції та звичаї святкування Різдва саме в Україні.

Святий вечір

Святкування Різдва в Україні – це сталі традиції, що передаються від покоління до покоління. Перед самим Різдвом триває 40-денний піст, який розпочинається 15 листопада і завершується 24 грудня. Цей період посту отримав назву "Пилипівка" через те, що останній день перед постом збігається з днем пам'яті святого апостола Пилипа.

Святвечір розпочинається 24 січня і відзначається численними традиціями та обрядами. Особливим ритуалом цього вечора є прикрашання святкового столу.

У стародавні часи українці прикрашали стіл соломою, а підлогу хати встилали сіном, що символізувало ясла, де народжувався Ісус. Святкова вечеря розпочиналася із появи першої зірки на небі. Господар чи господиня першими сідали за стіл і запалювали свічку, що символізувала безсмертя та світло.

Ключовою стравою Різдва була кутя, яку споживали першою. Готували її, в основному, із пшеничної крупи, додаючи родзинки, мед та мак. Кожна господиня чи господар самостійно модифікували рецепт куті, намагаючись зробити його унікальним. Про найкращі українські рецепти куті на Святвечір можна прочитати тут.



Починають різдвяну вечерю з куті / Фото Fotolia

Після куті переходили до інших страв, їх повинно бути 12 на столі, оскільки ця кількість символізує 12 апостолів. Хоча склад страв може відрізнятися в різних регіонах України за традицією, кількість залишається постійною.

Ще одним важливим звичаєм святкування Різдва в Україні є внесення до хати снопа пшениці чи жита, відомого як "дідух". Цей символ визначає добробут. Колись його ставили під іконою, а сучасні традиції полягають у тому, що його розміщують в кутку столу.

Святкування Різдва

Святкування Різдва в Україні розпочинається вранці 7 січня. Традиційно українці зустрічають одне одного словами "Христос народився!", а відповідають "Славімо його!". Це свято відзначається переважно у сімейному колі за щедро сервірованим столом, де вже не діє піст.

У Різдвяний день люди відвідують родичів, друзів та вшановують пам'ять померлих. Діти та молодь вирушають колядувати, що є традиційним українським звичаєм. Колядники співають пісні, прославляючи народження Ісуса Христа та виражаючи свою вдячність господарям за гостинність. У відповідь вони отримують подяку – наїдки, цукерки чи гроші.



На Різдво ходять колядники / Фото Олег Богачук

Ці традиції відображають особливий спосіб святкування Різдва в українському суспільстві.

Вертеп

На Заході України особливо популярним різдвяним звичаєм є вертеп. Це дійство, яке відтворює сцени народження Ісуса Христа. Вертеп може мати форму пересувного (лялькового) театру або включати живих акторів.

Зазвичай сюжети вертепів фокусуються на подіях, пов'язаних з народженням Ісуса та іншими євангельськими подіями. Також він може поповнюватися актуальними особами. Збереження та передавання цих звичаїв – важливий елемент для ідентифікації національної культури, дотримуючись традицій, переданих від покоління до покоління.



Також на Різдво ходить вертеп / Фото Інформатор

Що не можна робити на Різдво

На Різдво, як і в будь-яке свято, існують певні традиції та звичаї, а також заборони. Ось деякі з них. Постарайтеся цього не робити, щоб не зруйнувати магію свята.

1. Конфліктувати. Утримуйтеся від конфліктів та сварок, особливо за святковим столом. Різдвяна атмосфера має бути спокійною та приязною.

2. Їсти м'ясо на Святвечір. У багатьох християнських традиціях, особливо серед православних, Різдвяний піст передбачає утримання від м'яса та молочних продуктів. Тож, краще враховуйте це при виборі страв для святкового столу.

3. Ігнорувати традиції. Спробуйте дотримуватися різдвяних традицій вашої родини чи культури. Це додасть особливого змісту та значення вашим святам.

4. Забувати про вдячність. Різдво – це час подяки та єдності. Не забувайте цінувати та бути вдячними за те, що у вас є, і ділитися цим з іншими.

5. Занадто перейматися деталями. Намагайтеся уникати зайвого стресу та переймання з найменших дрібниць. Основна мета – це насолоджуватися часом, проведеним з рідними та близькими. Пам'ятайте, що різдвяні свята – це час радості, любові та спільності. Тож намагайтеся створити теплу та невимушену атмосферу для себе та інших.

З Різдвом Христовим! Бажаємо вам тепла та сімейного затишку. Нехай ваш дім наповниться радістю і любов'ю рідних. Сподіваюся, що Різдвяні свята принесуть вам найбільше щасливих моментів та незабутніх вражень! Миру нам і перемоги!

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