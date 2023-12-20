Як зробити різдвяного дідуха своїми руками: покрокова інструкція

Дідух – незамінний атрибут на Різдво для українців. Його виготовляли ще наші пращури, котрі були хліборобами. Ми розповімо, як зробити різдвяного дідуха своїми руками!

До вашої уваги покрокова інструкція з виготовлення різдвяного дідуха. Дізнайтеся, як власноруч зробити цей атрибут, без якого складно уявити собі Різдво. Деталі читайте на Радіо МАКСИМУМ!

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Що таке дідух і що він символізує

Дідух – це культ українського роду. Сніп, який зав'язували наші предки, був вмістилищем, де зимує дух предка. Одна з назв цього колядного снопа – "рай". Це місце, де перебуває дух предків. А основна його функція – вшановування померлих пращурів, а також забезпечення багатого врожаю.



Для дідуха використовують перший або останній сніп / Фото DepositPhotos

Для дідуха використовували перший або останній сніп. Також могли брати найгарніший. Для виготовлення використовували різне збіжжя. Все залежало від того, що росло у певному регіоні. Відтак, найдавніше в Україні використовували просто та жито.

Дідух у народі називали також Коляда, Корочун або Колядник. Звернімо увагу, що в давнину дідух відрізнявся від тих, які ми бачимо нині. Він був значно скромніший, без надмірного оздоблення.

Історія Дідуха починається з дохристиянських часів, коли в Римській імперії існувала традиція святкування переродження культу сонця. Всі сьогоденні святкування Нового року походять саме від цього свята "Дня народження сонця" (Dies natalis solis). Потім цей День народження Сонця з'єднався у християнській традиції в день народження Христа. Також це поєднало в собі всі ті традиції та легенди, які були притаманні язичницькому святу,

– пояснює дослідниця Марія Куряча.



Варіанти різдвяних дідухів / Фото Mozello

Дідух здебільшого встановлювали на покутті. Мовиться про кут за діагоналлю від печі. Його заносили на Святвечір, а от виносили, у залежності від регіону, по-різному. Десь уже на третій день свят, а десь – по їхньому завершенні. Дідух, коли його винесли з хати, могли вимолочувати, сіяти або ж згодовувати птахам чи худобі.

Що потрібно для виготовлення дідуха

Вам знадобляться:

китиці вівса;

китиці жита;

атласна стрічка;

лляна мотузка;

ножиці.



Дідух – незамінний атрибут на Різдво / Фото Суспільне Львів

Задля виготовлення невеликого дідуха, який має 12 гілок, необхідно:

взяти невеликий жмут жита, скласти його та вирівняти;

міцно зв'язати ниткою;

задля того, щоб цей жмут не розв'язався, його потрібно затягнути ниткою та скрутити;

а між кожним наступним мотком краще залишати проміжки;

щойно ви домотаєте до середини, можна буде зав'язувати та відрізати нитку.

Робимо дідуха: покрокова інструкція

Беремо солому та колоски. Ви можете взяти також будь-які злаки: овес, жито або пшеницю. Все це потрібно замовити у гарячій воді на щонайменше 15 хвилин. Це дасть їм м'якості та пластичності. Чим більше колосків, тим більшим буде ваш дідух.

Ви можете взяти також будь-які злаки: овес, жито або пшеницю. Все це потрібно замовити у гарячій воді на щонайменше 15 хвилин. Це дасть їм м'якості та пластичності. Чим більше колосків, тим більшим буде ваш дідух. Варто розібрати колоски за розміром. Один має складатися з 7 штучок, скільки й днів у тижні. І кожну сімку варто перев'язати ниткою у пучок. І лише після цього їх можна прив'язувати один до одного методом "сходинок", що дозволить зробити пишну "голову".

Варте уваги! Чим більше буде колосків, тим красивішим і пишнішим буде дідух. Навіть з маленького снопа на 35 колосків можна зробити гарний дідух. Саму солому варто зв'язати максимально туго. Це слід зробити, щоб вузол не розв'язався, коли вона висохне.

Як зробити різдвяного дідуха: дивіться відео

Також варто обв'язати сніп ниткою під колосками. Якщо ваш сніп тоненький, то відріжте нижню частину та решту соломи прив'яжіть до основи дідуха, щоб він став товстішим.

Якщо ваш сніп тоненький, то відріжте нижню частину та решту соломи прив'яжіть до основи дідуха, щоб він став товстішим. Варто приблизно посередині тулуба перев'язати дідуха ще раз. Також слід розділити солому на "три ноги", кожну з яких варто перев'язати відразу ж у двох місцях: біля основи, а також внизу. Щоб дідух був стійкішим, можна вниз засунути ще кілька щільних соломинок. Варто обрізати "ноги" за діагоналлю, щоб вони рівно стояли на столі.

Також слід розділити солому на "три ноги", кожну з яких варто перев'язати відразу ж у двох місцях: біля основи, а також внизу. Щоб дідух був стійкішим, можна вниз засунути ще кілька щільних соломинок. Варто обрізати "ноги" за діагоналлю, щоб вони рівно стояли на столі. А тепер прикрашаємо дідух. Можна "сховати" нитки під соломою-мотузкою. Вона м'яка та замінить шнурок. Також можна оздобити його маленькими маковими головками та сухоцвітом.

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