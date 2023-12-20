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Як зробити різдвяного дідуха своїми руками: покрокова інструкція

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Як зробити дідуха власними руками / Колаж Радіо МАКСИМУМ

Дідух – незамінний атрибут на Різдво для українців. Його виготовляли ще наші пращури, котрі були хліборобами. Ми розповімо, як зробити різдвяного дідуха своїми руками!

До вашої уваги покрокова інструкція з виготовлення різдвяного дідуха. Дізнайтеся, як власноруч зробити цей атрибут, без якого складно уявити собі Різдво. Деталі читайте на Радіо МАКСИМУМ!

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Що таке дідух і що він символізує

Дідух – це культ українського роду. Сніп, який зав'язували наші предки, був вмістилищем, де зимує дух предка. Одна з назв цього колядного снопа – "рай". Це місце, де перебуває дух предків. А основна його функція – вшановування померлих пращурів, а також забезпечення багатого врожаю.

Як зробити різдвяного дідуха своїми руками: покрокова інструкція - фото 535633
Для дідуха використовують перший або останній сніп / Фото DepositPhotos

Для дідуха використовували перший або останній сніп. Також могли брати найгарніший. Для виготовлення використовували різне збіжжя. Все залежало від того, що росло у певному регіоні. Відтак, найдавніше в Україні використовували просто та жито.

Дідух у народі називали також Коляда, Корочун або Колядник. Звернімо увагу, що в давнину дідух відрізнявся від тих, які ми бачимо нині. Він був значно скромніший, без надмірного оздоблення.

Історія Дідуха починається з дохристиянських часів, коли в Римській імперії існувала традиція святкування переродження культу сонця. Всі сьогоденні святкування Нового року походять саме від цього свята "Дня народження сонця" (Dies natalis solis). Потім цей День народження Сонця з'єднався у християнській традиції в день народження Христа. Також це поєднало в собі всі ті традиції та легенди, які були притаманні язичницькому святу,
– пояснює дослідниця Марія Куряча.

Як зробити різдвяного дідуха своїми руками: покрокова інструкція - фото 535632
Варіанти різдвяних дідухів / Фото Mozello

Дідух здебільшого встановлювали на покутті. Мовиться про кут за діагоналлю від печі. Його заносили на Святвечір, а от виносили, у залежності від регіону, по-різному. Десь уже на третій день свят, а десь – по їхньому завершенні. Дідух, коли його винесли з хати, могли вимолочувати, сіяти або ж згодовувати птахам чи худобі.

Що потрібно для виготовлення дідуха

Вам знадобляться:

  • китиці вівса;
  • китиці жита;
  • атласна стрічка;
  • лляна мотузка;
  • ножиці.

Як зробити різдвяного дідуха своїми руками: покрокова інструкція - фото 535631
Дідух – незамінний атрибут на Різдво / Фото Суспільне Львів

Задля виготовлення невеликого дідуха, який має 12 гілок, необхідно:

  • взяти невеликий жмут жита, скласти його та вирівняти;
  • міцно зв'язати ниткою;
  • задля того, щоб цей жмут не розв'язався, його потрібно затягнути ниткою та скрутити;
  • а між кожним наступним мотком краще залишати проміжки;
  • щойно ви домотаєте до середини, можна буде зав'язувати та відрізати нитку.

Робимо дідуха: покрокова інструкція

  • Беремо солому та колоски. Ви можете взяти також будь-які злаки: овес, жито або пшеницю. Все це потрібно замовити у гарячій воді на щонайменше 15 хвилин. Це дасть їм м'якості та пластичності. Чим більше колосків, тим більшим буде ваш дідух.
  • Варто розібрати колоски за розміром. Один має складатися з 7 штучок, скільки й днів у тижні. І кожну сімку варто перев'язати ниткою у пучок. І лише після цього їх можна прив'язувати один до одного методом "сходинок", що дозволить зробити пишну "голову".

Варте уваги! Чим більше буде колосків, тим красивішим і пишнішим буде дідух. Навіть з маленького снопа на 35 колосків можна зробити гарний дідух. Саму солому варто зв'язати максимально туго. Це слід зробити, щоб вузол не розв'язався, коли вона висохне.

Як зробити різдвяного дідуха: дивіться відео

  • Також варто обв'язати сніп ниткою під колосками. Якщо ваш сніп тоненький, то відріжте нижню частину та решту соломи прив'яжіть до основи дідуха, щоб він став товстішим.
  • Варто приблизно посередині тулуба перев'язати дідуха ще раз. Також слід розділити солому на "три ноги", кожну з яких варто перев'язати відразу ж у двох місцях: біля основи, а також внизу. Щоб дідух був стійкішим, можна вниз засунути ще кілька щільних соломинок. Варто обрізати "ноги" за діагоналлю, щоб вони рівно стояли на столі.
  • А тепер прикрашаємо дідух. Можна "сховати" нитки під соломою-мотузкою. Вона м'яка та замінить шнурок. Також можна оздобити його маленькими маковими головками та сухоцвітом.

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