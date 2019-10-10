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Розкішна Rihanna розповіла про новий альбом зі сторінок глянцю

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Rihanna заспокоїла фанатів своєї творчості - фото 1
Rihanna заспокоїла фанатів своєї творчості

Співачка та засновниця бренду Fenty Rihanna стала героїнею листопадового випуску американського журналу Vogue. Для видання РіРі знімав фотограф Ітан Джеймс Грін. В інтерв'ю виконавиця розповіла про свій бренд, поділилася думками про політику, про стосунки і головне – про музику.

Шанувальники Rihanna вже місця собі не знаходять в очікуванні нового альбому улюбленої співачки. І хоч приблизну дату релізу платівки вона так і не назвала, зате заспокоїла, що альбом R9 все-таки буде і кидати музику вона не має наміру. За словами РіРі, музика – це її зв'язок зі світом моди.

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Я дизайнер, я жінка, котра створює макіяж і білизну, але все почалося з музики. Прибрати її – означає знищити мою комунікацію. Всі ті речі, якими я займаюся, процвітають на музичному фундаменті, – говорить Rihanna.

Розкішна Rihanna розповіла про новий альбом зі сторінок глянцю - фото 360809

Нагадаємо, останній альбом Rihanna Anti вийшов ще у 2016 році. Торік з'явилася інформація про те, що вона збирається записати реггі-альбом. Зараз РіРі говорить, що це не реггі в його класичному розумінні, а швидше платівка, натхненна цим напрямком.

Розкішна Rihanna розповіла про новий альбом зі сторінок глянцю - фото 360807
Розкішна Rihanna розповіла про новий альбом зі сторінок глянцю - фото 360808

Ви відчуєте елементи реггі в кожному треку, – запевняє співачка. – [Реггі] у мене в крові. Неважливо, наскільки я далеко від культури, в якій виросла, – це ніколи не проходить.

Розкішна Rihanna розповіла про новий альбом зі сторінок глянцю - фото 360806

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Джерело: Vogue
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