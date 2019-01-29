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Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Антитіла – Вірила: дивитися онлайн новий кліп гурту

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Прем'єра кліпу Антитіла – Вірила - фото 1
Прем'єра кліпу Антитіла – Вірила

Популярний український гурт Антитіла випустив новий кліп на трек "Вірила". Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Гурт Антитіла потішив шанувальників кліпом на пісню "Вірила", яка є четвертим синглом з нового альбому "HELLO", що вийде у світ наприкінці лютого. Нове відео знімалось в Україні та Португалії, у знайомих місцях та тих, які входять до топ-10 найнеординарніших у світі.

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"Це одна з найбільш чоловічих пісень в репертуарі групи Антитіла. Це звернення від нас музикантів чоловіків до своїх дружин, це звернення від нас як синів до своїх мам і це звернення до всього жіноцтва України з одним простим посилом: ми чоловіки здатні на неймовірні речі, долати перешкоди, здатні підійматися з колін і йти вперед і звернути гори, якщо ми знаємо, що поруч йде жінка яка вірить в нас і цей меседж стосується, я впевнений не лише музикантів гурту Антитіла, а й власно всіх чоловіків країни, " – ділиться фронтмен Тарас Тополя.

Дивитися онлайн кліп Антитіла – Вірила:

Текст і слова пісні "Вірила"

I can be, I can be the best, if you believe in me!

Тримай мене міцно,
Бо раптом на вистоті,
Забуду коріння,
Нагадай ким я був, ким є.
Люби мене ніжно,
І в час коли низько ми,
Впадем не залізні.

Я знайду сили, стану стіною за тебе на зламі світів.
Я знайду сили, я буду поруч з тобою, лиш тільки мені треба...
Щоб ти вірила,
В мене вірила!

I can be, I can be the best, if you believe in me!

Каміннями діамантів,
Укрию твій тонкий стан,
Каміння зі шляху,
Приберу ніби пір‘я.
Мільярдами варіантів,
Майбутнє манить в туман,
І щоб не чекало там...

Я знайду сили, стану стіною за тебе на зламі світів.
Я знайду сили, я буду поруч з тобою, лиш тільки мені треба...
Щоб ти вірила, вірила!
В мене вірила!
I can be, I can be the best, if you believe in me!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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