Антитіла – Вірила: дивитися онлайн новий кліп гурту

Популярний український гурт Антитіла випустив новий кліп на трек "Вірила". Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Гурт Антитіла потішив шанувальників кліпом на пісню "Вірила", яка є четвертим синглом з нового альбому "HELLO", що вийде у світ наприкінці лютого. Нове відео знімалось в Україні та Португалії, у знайомих місцях та тих, які входять до топ-10 найнеординарніших у світі.

"Це одна з найбільш чоловічих пісень в репертуарі групи Антитіла. Це звернення від нас музикантів чоловіків до своїх дружин, це звернення від нас як синів до своїх мам і це звернення до всього жіноцтва України з одним простим посилом: ми чоловіки здатні на неймовірні речі, долати перешкоди, здатні підійматися з колін і йти вперед і звернути гори, якщо ми знаємо, що поруч йде жінка яка вірить в нас і цей меседж стосується, я впевнений не лише музикантів гурту Антитіла, а й власно всіх чоловіків країни, " – ділиться фронтмен Тарас Тополя.

Дивитися онлайн кліп Антитіла – Вірила:

Текст і слова пісні "Вірила"

I can be, I can be the best, if you believe in me!

Тримай мене міцно,

Бо раптом на вистоті,

Забуду коріння,

Нагадай ким я був, ким є.

Люби мене ніжно,

І в час коли низько ми,

Впадем не залізні.

Я знайду сили, стану стіною за тебе на зламі світів.

Я знайду сили, я буду поруч з тобою, лиш тільки мені треба...

Щоб ти вірила,

В мене вірила!

I can be, I can be the best, if you believe in me!

Каміннями діамантів,

Укрию твій тонкий стан,

Каміння зі шляху,

Приберу ніби пір‘я.

Мільярдами варіантів,

Майбутнє манить в туман,

І щоб не чекало там...

Я знайду сили, стану стіною за тебе на зламі світів.

Я знайду сили, я буду поруч з тобою, лиш тільки мені треба...

Щоб ти вірила, вірила!

В мене вірила!

I can be, I can be the best, if you believe in me!

