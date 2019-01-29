На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Антитіла – Вірила: дивитися онлайн новий кліп гурту
-
- 664
Популярний український гурт Антитіла випустив новий кліп на трек "Вірила". Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Гурт Антитіла потішив шанувальників кліпом на пісню "Вірила", яка є четвертим синглом з нового альбому "HELLO", що вийде у світ наприкінці лютого. Нове відео знімалось в Україні та Португалії, у знайомих місцях та тих, які входять до топ-10 найнеординарніших у світі.
Це цікаво: Євробачення 2019: коли і під яким номером виступить Україна
"Це одна з найбільш чоловічих пісень в репертуарі групи Антитіла. Це звернення від нас музикантів чоловіків до своїх дружин, це звернення від нас як синів до своїх мам і це звернення до всього жіноцтва України з одним простим посилом: ми чоловіки здатні на неймовірні речі, долати перешкоди, здатні підійматися з колін і йти вперед і звернути гори, якщо ми знаємо, що поруч йде жінка яка вірить в нас і цей меседж стосується, я впевнений не лише музикантів гурту Антитіла, а й власно всіх чоловіків країни, " – ділиться фронтмен Тарас Тополя.
Дивитися онлайн кліп Антитіла – Вірила:
Текст і слова пісні "Вірила"
I can be, I can be the best, if you believe in me!
Тримай мене міцно,
Бо раптом на вистоті,
Забуду коріння,
Нагадай ким я був, ким є.
Люби мене ніжно,
І в час коли низько ми,
Впадем не залізні.
Я знайду сили, стану стіною за тебе на зламі світів.
Я знайду сили, я буду поруч з тобою, лиш тільки мені треба...
Щоб ти вірила,
В мене вірила!
I can be, I can be the best, if you believe in me!
Каміннями діамантів,
Укрию твій тонкий стан,
Каміння зі шляху,
Приберу ніби пір‘я.
Мільярдами варіантів,
Майбутнє манить в туман,
І щоб не чекало там...
Я знайду сили, стану стіною за тебе на зламі світів.
Я знайду сили, я буду поруч з тобою, лиш тільки мені треба...
Щоб ти вірила, вірила!
В мене вірила!
I can be, I can be the best, if you believe in me!
Читайте також: The Hypnotunez – Hey: слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2019
-
08:54Спокуслива Ратажковскі знялась у рекламі власної білизни (18+)
-
08:31Забудь про День Валентина: у США з'явився незвичайний бар
-
07:53Кому не варто працювати понаднормово: відповідь учених
-
07:31Умільці оснастили Запорожець вертикальними дверима від Tesla
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого
-
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
- 06 лютого
-
21:46Епатажна реперка Нікі Мінаж показала оголені груди
-
21:15Названий найнебезпечніший алкогольний напій
-
20:50Гід по ввічливому використанню фар: коли і як моргати на дорозі
-
20:38Ці популярні пам'ятки світу зникли назавжди
-
20:12Декілька вагомих причин пити каву щоранку
-
19:45Зірка Аквамена показала спокусливе фото у чорній міні-сукні
-
19:16На YouTube з'явилася функція, яка сподобається кожному
-
18:4310 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:15Хлопець знайшов на кухні невідомих істот: шокуючі фото
-
17:44Що довжина пальців розкаже про вашу сексуальність
-
17:30Freedom jazz – Cupidon: слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2019
-
17:17Як виглядає наймодніший принт 2019 року
-
16:58TAYANNA випустила тизер пісні, яку готувала на Нацвідбір 2019
-
16:43Ця рослина підвищує чоловічу силу і вона доступна кожному
-
16:16Зухвала модель збентежила фанатів знімками у шкіряній білизні
-
15:58Дамбо: новий трейлер фільм про слоненя від Тіма Бертона
-
15:46На Місяці зафіксована рекордно низька температура
-
15:37Вийшла нова смішна пародія на хіт ПЛАКАЛА з Тимошенко і Порошенком
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 7 лютого
- 06 лютого
-
20:50Гід по ввічливому використанню фар: коли і як моргати на дорозі
-
18:4310 дурних запитань, які ти мріяв поставити порноактрисі (18+)
-
15:37Вийшла нова смішна пародія на хіт ПЛАКАЛА з Тимошенко і Порошенком
-
14:14Google допоможе перевірити безпеку паролів: як це зробити
-
12:40Анекдоти дня: найвеселіші жарти цієї середи, які розсмішать вас
-
09:51Facebook дозволив видаляти повідомлення: як це працює
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 6 лютого
- 05 лютого
-
22:26Apple розпочала продаж відновленого iPhone X
-
19:117 правил безпечної їзди взимку, які має знати кожен водій
-
15:18Гройсман, де дороги: українські водії влаштували новий флешмоб
-
13:16Приколи дня: найкращі жарти, які розсмішать вас до сліз
-
10:49Укрзалізниця проведе експеримент над пасажирами
-
08:28Китайський Новий рік 2019: історія, традиції та заборони
-
07:15Прогноз погоди 5 лютого в Україні
- 04 лютого
-
19:21Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
-
17:00Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
-
15:00iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
-
12:30Анекдоти дня: найкращі жарти про понеділок, які вас розвеселять
-
10:29Популярні пісні: плейлист нових музичних новинок тижня
-
07:15Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 лютого 2019 для знаків Зодіаку
- 03 лютого
-
23:15Голос країни 9 сезон 3 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
20:20Як правильно їсти бутерброди: поради від Супрун
-
17:15Дівчина тижня: гаряча модель Констанс Нуньєс, яка шаленіє від потужних машин (18+)
-
13:18Найпопулярніші кросівки в Instagram: свіжий рейтинг