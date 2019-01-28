The Hypnotunez – Hey: слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2019

Колектив The Hypnotunez представив пісню "Hey" на Національний відбір на Євробачення-2019. Слухайте композицію, з якою музиканти поборються за право представляти Україну в Тель-Авіві!

Саме вінницький гурт The Hypnotunez відкриє перший півфінал Нацвідбору на Євробачення 2019. Музиканти, які грають у стилі джаз, свінг і панк-рок, випустили свій конкурсний трек.

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При цьому The Hypnotunez заявили, що не створювали пісню спеціально під Нацвідбір. Їхня англомовна пісня під назвою "Hey!" цілком у стилі гурту – налаштовує на позитивний лад та заряджає енергією. Зацініть!

Слухати онлайн пісню The Hypnotunez – Hey на відбір Євробачення 2019:

Гурт The Hypnotunez на чолі з Герою Луїдзе був засновний ще в 2013 році, однак всеукраїнську популярність музиканти здобули після участі в шоу Х-фактор 7. Назва колективу походить від слів "hypno" (гіпно-) і "tune" (мелодія, мотив).

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