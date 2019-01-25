Imagine Dragons – Bad Liar: дивитися онлайн новий кліп гурту

Відомий американський гурт Imagine Dragons випустив новий кліп на пісню "Bad Liar". Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Альтрокери Imagine Dragons потішили прихильників ефектним роликом на сингл "Bad Liar", що увійшов у свіжий альбом музикантів "Origins". Режисером нового кліпу виступив Раян Рейченфелд. У відео дівчина намагається пробудити свого хлопця танцем, однак її спроби провалюються. Гляньте самі!

Дивитися онлайн кліп Imagine Dragons – Bad Liar:

Тут більше: Текст і переклад нового хіта Imagine Dragons – Bad Liar