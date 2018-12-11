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Американський студент став магістром завдяки дисертації, присвяченій Кім Кардашян

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Студент Кордерро Макмаррі - фото 1
Студент Кордерро Макмаррі / Twitter

В Америці студент написав дисертацію, присвячену Кім Кардашян, і отримав звання магістра.

Кордерро Макмаррі навчався в університеті Північної Арізони. Він вирішив розглянути у своїй роботі успіх знаменитостей з наукової сторони.

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Хлопець зізнався, що вивчив десятки новин, присвячених світській левиці Кім Кардашян, і написав роботу обсягом у 68 сторінок.

"Після року безсонних ночей і 68 сторінок, я нарешті закінчив університет зі ступенем магістра!", – зізнався хлопець.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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