Американський студент став магістром завдяки дисертації, присвяченій Кім Кардашян

В Америці студент написав дисертацію, присвячену Кім Кардашян, і отримав звання магістра.

Кордерро Макмаррі навчався в університеті Північної Арізони. Він вирішив розглянути у своїй роботі успіх знаменитостей з наукової сторони.

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Хлопець зізнався, що вивчив десятки новин, присвячених світській левиці Кім Кардашян, і написав роботу обсягом у 68 сторінок.

"Після року безсонних ночей і 68 сторінок, я нарешті закінчив університет зі ступенем магістра!", – зізнався хлопець.

After taking an extra year, 68 pages, long nights & early mornings, I finally graduated with my Master’s degree! #KUWTK #Kimkthesis @KimKardashian YOOO I have to get you a copy. The thesis focuses on you



Y’all help me out



Thank you to @enews and @THR as some sources. pic.twitter.com/3VnJjSi9hk — Corderro McMurry (@CorderroNAUTV) 6 грудня 2018 р.

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