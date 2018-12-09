На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Забула білизну: Кім Кардашян знову в центрі обговорень
-
- 39
Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знову викликала шквал коментарів через відкриття власного магазину.
38-річна американська акторка та модель Кім Кардашян встигає займатись не лише зйомками та різноманітними проектами, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за нею стежать понад 120 мільйонів переглядів, адже дружина Каньє Веста ділиться майже всім, що трапляється в її житті.
І ще: Страх і безлад: нове фото Кім Кардашян розкритикували у мережі
Нещодавно Кім відкрила власний магазин у торговому центрі South Coast Plaza у Каліфорнії. На відкритті зірка постала у костюмі на голе тіло, викликавши неоднозначні коментарі. Хоча чимало фанатів були у захваті від новини про відкриття, однак знайшлись і ті люди, які не оцінили вигляд Кім, яка обожнює демонструвати своїх форми та створювати нові тренди. А як вам такий образ?
Читайте також: Оголена Кім Кардашян розбурхала мережу: фотофакт (18+)
-
12:51Педраса прокоментував свою поразку у бою з Ломаченком
-
12:22Цей фрукт допомагає заспокоїтись та схуднути
-
11:50Емінема закопують у новому кліпі на трек Good Guy (відео)
-
11:20Гонконг у яскравих вуличних фото Дональда Чана
-
10:45Забула білизну: Кім Кардашян знову в центрі обговорень
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
10:17Яку погоду очікувати в Україні 9 грудня
-
09:49Новий суперник Ломаченка: кому українець кинув виклик
-
09:20Чому не було нокауту? Аналіз бою Ломаченко – Педраса
-
08:53Так виглядає Норвегія за полярним колом: атмосферні знімки
-
08:40BMW готується випустити найдорожче авто
-
08:32Ломаченко – Педраса: дивитися відео бою 8 грудня 2018
-
08:15Дослідникик навчили штучний інтелект оживляти фігури з картин
-
07:28Ломаченко переміг Педрасу в напруженому бою та об'єднав два пояси
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
07:03Ломаченко – Педраса: онлайн трансляція бою 8 грудня
- 08 грудня
-
22:55Ломаченко – Педраса: де і коли дивитися онлайн трансляцію бою
-
22:51Х-фактор 9: хто покинув шоу в третьому прямому ефірі від 8-12-2018
-
21:45Міс світу 2018: оголошена переможниця конкурсу
-
21:17Легенда Шахтаря відмовився їхати в Росію
-
20:46Моторошні оптичні ілюзії, створені за допомогою макіяжу
-
20:21Спекотна Леся Нікітюк і стомлена Єва Лонгорія: чим жила мережа цього тижня
-
19:52Sony PlayStation Classic зламали одразу після виходу
-
19:21Регіну Тодоренко виписали з пологового будинку: з'явилося відео
-
19:00Х-фактор 9 сезон 15 випуск: дивитися онлайн третій прямий ефір
-
09:20Чому не було нокауту? Аналіз бою Ломаченко – Педраса
-
07:28Ломаченко переміг Педрасу в напруженому бою та об'єднав два пояси
- 08 грудня
-
22:55Ломаченко – Педраса: де і коли дивитися онлайн трансляцію бою
-
20:21Спекотна Леся Нікітюк і стомлена Єва Лонгорія: чим жила мережа цього тижня
-
19:00Х-фактор 9 сезон 15 випуск: дивитися онлайн третій прямий ефір
-
16:22Енциклопедія їжі: як смачно і правильно приготувати домашнє вино
-
11:45Експерти представили найпопулярніші відео року на YouTube
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 8 грудня
- 07 грудня
-
21:50Оголошені номінанти на Grammy 2019
-
20:00Ломаченко – Педраса: прогнози та ставки букмекерів на об'єднавчий бій
-
17:32DxOMark назвав найкращий однокамерний смартфон
-
14:165 нових книг про минуле і майбутнє
-
12:15Сучасні рок-пісні: альтернативні новинки тижня
-
10:15Гороскоп на 2019 рік для всіх знаків Зодіаку
-
07:15Привітання з Днем ангела Катерини: побажання і картинки на іменини
- 06 грудня
-
21:45Серіал Жити заради кохання 8 серія – дивитися онлайн фінал стрічки 6-12-2018
-
18:15Timberland – 45: цікаві факти про культові жовті черевики
-
16:21Як прикрашали ялинки 20 років тому: ностальгійні фото
-
13:50Популярна музика: нові пісні від відомих виконавців
-
12:20Фінансовий гороскоп на 2019 рік для всіх знаків Зодіаку
-
10:15Новий рік 2019 у Карпатах - куди поїхати на відпочинок в Карпати
-
07:15Сухо та морозно: погода 6 грудня в Україні
- 05 грудня
-
21:45Серіал Жити заради кохання 7 серія – дивитися онлайн 5-12-2018
-
16:14Білл Гейтс назвав ТОП-5 книг 2018 року
-
14:20Гороскоп на 2019 рік за Східним календарем