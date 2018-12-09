Забула білизну: Кім Кардашян знову в центрі обговорень

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знову викликала шквал коментарів через відкриття власного магазину.

38-річна американська акторка та модель Кім Кардашян встигає займатись не лише зйомками та різноманітними проектами, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за нею стежать понад 120 мільйонів переглядів, адже дружина Каньє Веста ділиться майже всім, що трапляється в її житті.

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Нещодавно Кім відкрила власний магазин у торговому центрі South Coast Plaza у Каліфорнії. На відкритті зірка постала у костюмі на голе тіло, викликавши неоднозначні коментарі. Хоча чимало фанатів були у захваті від новини про відкриття, однак знайшлись і ті люди, які не оцінили вигляд Кім, яка обожнює демонструвати своїх форми та створювати нові тренди. А як вам такий образ?

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