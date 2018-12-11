Кім Кардашян розбурхала мережу новим фото

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян похизувалась апетитними формами у відвертій сукні.

38-річна модель, акторка та матір трьох дітей Кім Кардашян встигає не лише займатись різноманітними проектами, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать понад 122 млн користувачів, адже вона активно ділиться майже всім, що трапляється в її житті.

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Нещодавно Кім поділилась кадрами з підготовки та самого шоу Versace, викликавши доволі неоднозначну реакцію у фанатів. Річ у тому, що Кардашян обрала доволі коротку блискучу сукню з пишним декольте, яке не передбачає білизни. Саме у такому вигляді Кім разом з чоловіком Каньє Вестом побували на стильній події та втекли з неї на домашню вечірку. Образ Кім зібрав не лише компліменти, а й чимало критики, мовляв, зірка "зовсім втратила сором". А як вважаєте ви?

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