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Кім Кардашян розбурхала мережу новим фото

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Кім Кардашян з пишним декольте - фото 1
Кім Кардашян з пишним декольте / pierresnaps

Зірка реаліті-шоу Кім Кардашян похизувалась апетитними формами у відвертій сукні.

38-річна модель, акторка та матір трьох дітей Кім Кардашян встигає не лише займатись різноманітними проектами, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за зіркою стежать понад 122 млн користувачів, адже вона активно ділиться майже всім, що трапляється в її житті.

І ще: Забула білизну: Кім Кардашян знову в центрі обговорень

Нещодавно Кім поділилась кадрами з підготовки та самого шоу Versace, викликавши доволі неоднозначну реакцію у фанатів. Річ у тому, що Кардашян обрала доволі коротку блискучу сукню з пишним декольте, яке не передбачає білизни. Саме у такому вигляді Кім разом з чоловіком Каньє Вестом побували на стильній події та втекли з неї на домашню вечірку. Образ Кім зібрав не лише компліменти, а й чимало критики, мовляв, зірка "зовсім втратила сором". А як вважаєте ви?

Читайте також: Страх і безлад: нове фото Кім Кардашян розкритикували у мережі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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