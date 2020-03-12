Як змінилася українська зірка Playboy Даша Астаф'єва: фото 18+

Даша Астаф'єва – дівчина, яка підкорила весь світ своєю магнетичною зовнішністю, а також стала справжнім секс-символом для всієї України. Дивіться, як виглядає Даша сьогодні у свої 34 роки!

Всього три роки знадобилося Даші Астаф'євій, щоб кардинально змінити своє життя і стати знаменитою не тільки в рідній Україні, але і в Америці. Після участі в українському телепроєкті "Фабрика зірок" Даша почала розвивати інші грані свого таланту, спробувавши себе у ролі ведучої на телеканалі М1, і в ролі моделі для одного з найвідоміших і найскандальніших журналів світу Playboy.

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Дарина в дитинстві росла різнобічною дитиною – ходила в гурток рукоділля, талановито малювала і танцювала, багато років займалася спортивною акробатикою. Але в школі у неї були проблеми: Астаф'єва вчилася не дуже старанно, перебиваючись з трійок на четвірки. Крім того, у дівчинки склалися важкі стосунки з ровесниками через те, що Даша мала худеньку статуру, а також на обличчі дівчинки нерідко з'являлися сліди алергічної висипки.

У 16 років Даша Астаф'єва брала участь в конкурсі краси "Міс Дніпро", на якому завела корисні знайомства. Колега порадила дівчині зробити професійне портфоліо моделі. Дарина вирушила до фотографа і, крім стандартних фото, зробила ряд знімків в стилі ню.

Паралельно з кар'єрою фотомоделі Дар'я Астаф'єва почала пробиватися і на музичний Олімп. Спочатку дівчина успішно пройшла кастинг реаліті-шоу "Фабрика зірок" і навіть потрапила до фіналу, хоча призове місце Даші не дісталося. А потім співачка разом з Юлією Кавтарадзе створила дует NikitA.

У квітні 2006 року Астаф'єва стала "playmate місяця" українського видання Playboy, а вже в наступному 2007 році вона виграла титул "дівчини року". Фотосесію Астаф'євої для українського випуску Playboy передрукували 15 видань журналу у всьому світі. Після того, як фотографії потрапили в американську редколегію в червні 2008 року, дівчину запросили на зйомки в США. Астаф'євій була запропонована участь у конкурсі на ювілейну обкладинку на честь 55-річчя журналу.

Опинившись на віллі Х'ю Хефнера, засновника Playboy, Астаф'єва відразу стала об'єктом його уваги. Пізніше, пояснюючи причини симпатії з його боку, Дарина сказала: "Ми з ним дуже схожі: слухаємо одну і ту ж музику, дивимося одні й ті ж фільми (переважно старі), читаємо одні й ті ж книги. Хеф якось зізнався мені, що бачить в мені своє відображення".

Гарячі фото Даші Астаф'євої 18+

Преса доволі часто обговорює зовнішні дані моделі, вважаючи ідеальність її форм неприродною. Сама Даша заявляє, що не вдавалася до послуг хірургів, але не виключає, що в майбутньому, можливо, зробить силіконові груди, як у колишньої дівчини Х'ю Хефнера Холлі Медісон.

Свіжі новини з життя Дар'ї Астаф'євої головним чином пов'язані з відвертими фотосесіями і появами дівчини у світ в досить сміливих і відвертих луках.

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