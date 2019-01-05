Меню на Святий вечір: які страви і скільки їх має бути на столі

6 січня відзначають Святий вечір. В цей день на святковий стіл прийнято подавати 12 пісних страв. Дізнатеся, які страви мають бути на святковому столі у Святвечір!

У Святий вечір 6 січня закінчується різдвяний піст, під час якого сім'я збирається за Різдвяним столом для святкової вечері. Страви подаються все ще пісні, але вже дозволяється риба і олія.

І ще: Привітання з Різдвом Христовим 2019: найкращі побажання на свято

Страви на Святвечір

1. Кутя – каша з обмолоту пшениці. В давнину крупу перебирала вся сім'я кілька вечорів. Цю кашу подають традиційно з маком і медом. Кутя – це головна традиційна страва Святвечора. За старих часів її готували частіше з пшениці, рідше з ячменю. Зерна товкли в ступці, але так, щоб не роздрібнити їх, а тільки здерти з них лушпиння.

Кутя на Святвечір / UA Modna

Спочатку кутю готували з медом або ситою (розведеним медом). У пізніші часи в кутю стали додавати макове молоко (запарений і розтертий мак), родзинки, а також подрібнені горіхи й цукровий сироп.

2. Капусняк, заправлений олією і пшоном. Оскільки вечір напередодні Різдва все ще пісний, то капусняк готуємо не на м'ясний юшці, а на воді.

3. Вар чи узвар – компот із сушених фруктів: груш, яблук, слив і вишні. Узвар на Різдво традиційно готували до куті. Якщо кутя – господиня Різдвяної вечері, то узвар – господар.

Узвар на Святвечір / proLviv.com

4. Горох, зварений до м'якості. Вважається, що бобові принесуть в будинок достаток. Також вони символізують вічну Божу весну – відродження після занепаду.

5. Пісний борщ з карасями і грибами. Перед приготуванням борщу на ніч замочіть у воді квасолю, а за годину до приготування – трохи намочіть сушені гриби.

6. Смажена риба. Риба особливо корисна тому, що в ній міститься багато фосфору, який бере активну участь в обміні речовин.

Риба на Святвечір / dsnews.ua

7. Холодець з риби. Для кожного з нас заливне – страва-свято. Треба сказати, готувати її нескладно – всього-навсього потрібно вибрати правильну рибу та розлити все по формах.

8. Вареники зі сливами, грушами, капустою або картоплею. Тісто для вареників краще готувати з пшеничного борошна грубого помолу. До картоплі можна додати смажені білі гриби і цибулю.

9. Млинці або пампушки (до борщу). Пісні пампухи на воді готують саме на Святвечір. Це одна з давніх традиційних страв української національної кухні. Але ця дріжджова випічка є і в багатьох інших країнах світу.

Пампухи на Святвечір / proLviv.com

10. Каша пшоняна або гречана, приготована особливим способом.

11. Пісні пироги з капустою, сливами, грушами тощо. Випічка і страви з тіста символізують сонячну чоловічу енергію. Напечіть різних пирогів, нехай потроху.

12. Голубці (пісний варіант з овочами і крупами, часто з рисом, рідше з пшоном або гречкою). Голубці символічні однією своєю назвою: голуб – символ Божої гармонії і краси, миру і любові.

Голубці на Святвечір / UA Modna

Крім того, як варіант подавали й варену квасолю або боби з грибами та олією. Всі страви, які подавали на Святвечір, мали одну магічну функцію – забезпечити добробут у родині на цілий рік.

Більше цікавого: Корисні властивості куті: рятує від застуди і втоми