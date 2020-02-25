Як змінилися сестри Олсен: чому вони так рано постаріли

Сестри Мері-Кейт і Ешлі Олсен отримали настільки колосальну дозу слави в дитинстві, що тепер усіма силами намагаються захистити себе від уваги. Давайте подивимося, як виглядають дівчата сьогодні, у свої 33 роки.

Ми пам'ятаємо Мері-Кейт Олсен і Ешлі Олсен за фільмами "Двоє: я і моя тінь", "Одного разу в Римі" тощо. Дивись, як вони змінилися!

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Близнючки почали свою кар'єру в 1987 році, коли їм обом був всього рік від народження. У 6-місячному віці їх відібрали для зйомок в телевізійному серіалі "Повний будинок" (варто сказати, доволі популярному в кінці 80-х в США), де вони по черзі грали одного і того ж персонажа, щоб не порушувати суворий закон про дитячу працю.

А от останньою спільної роллю сестер Олсен в кіно стала участь в комедії "Миттєвості Нью-Йорка" в 2004 році. Очікувалося, що картина відкриє юним актрисам дорогу в більш серйозне, доросле кіно, проте фільм провалився в прокаті і був рознесений в пух і прах критиками. У тому ж 2004 році Мері-Кейт і Ешлі були ведучими на Saturday Night Liv», через що дівчаткам довелося пропустити свій випускний бал.

Сестрички мають звичай надовго пропадати зі світських радарів, тому кожна їх поява стає практично осяянням, що дозволяє оцінити рівень їх змін. Так, весь 2017 рік зарубіжна преса раділа: нарешті можна з першого погляду відрізнити близнят Олсен, і справа зовсім не в кольорі волосся або макіяжі.

Спершу Мері-Кейт Олсен змусила говорити про себе. Причиною став дуже непрезентабельний вигляд дівчини. У відсутності макіяжу і хорошої укладки модні оглядачі вже давно дорікають Мері-Кейт. Але цього разу вони відзначили також в її образі щось ледь вловиме, урочисте і сумне.

Повною мірою поділяючи ці емоції, ми вирішили з'ясувати, що ж сталося з Мері-Кейт? Професійні експерти пояснити, як і завдяки чому можна так швидко постаріти й у 33 виглядати на всі 40.

З чуток, Мері-Кейт зробила купу пластичних операцій. До такого висновку шанувальники прийшли після появи пари на World Of Children Awards 2014. Втім, інші зірки теж, як відомо, роблять пластичні операції. Наприклад, вже точно відомо, які пластичні операції робили Дженніфер Лопес і Леді Гага.

Також сестер підкосили і хвороби, які назавжди залишили слід на зовнішності дівчат. У 28 років у Ешлі лікарі діагностували тяжке і рідкісне захворювання, хворобу Лайма. За місяці боротьби з небезпечною хворобою знаменитість схудла, стала втрачати волосся і змінилася до невпізнання. Через два роки представники сестер повідомили, що Ешлі пішла на оправлення. Мері-Кейт у 2004 році лікувалася від нервової анорексії, однак і до нині зірка скаржиться на проблеми з травленням і не може набрати вагу. Залишається тільки сподівається, що популярні близнючки більше не стануть експериментувати з пластичною хірургією, щоб ще більше не засмучувати шанувальників.

До того ж, сестер неодноразово підловлювали на гарячому зі спиртним або ж цигаркою у руці. Тож, цілком можливо, що всі ці події вплинули на зовнішність сестер Олсен і спровокували чутки про купу пластичних операцій. Так чи інакше, самі дівчата не коментують такі повідомлення і мало розповідають про особисте життя.

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