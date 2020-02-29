Який вигляд мала Ірма Вітовська у юності: рідкісні фото української акторки

Більшість українців пам'ятає Ірму Вітовську за роллю Лесі з телевізійної комедії 2000-х "Леся+Рома" на каналі ICTV. Проте акторка розпочала своє кар'єру ще раніше. Дивіться раритетні знимки Ірми Вітовської в молодості!

Зараз Ірмі Вітовській 45 років і вона успішна акторка театру та кіно, яку знають мільйони українців. Окрім того, що талановита Ірма знімається у фільмах, вона веде активне громадське життя.

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Зовсім юну Ірму пам'ятають хіба що затяті фанати актори. Тобі вона була шатенкою з бездонними очима.

Ірма розпочала театральну кар'єру досить активно. В той же рік, як Ірма прийшла в театр, у неї відбулася і дебют в кіно. Вона знімалася в Олеся Янчука у драмі "Нескорений". Потім було ще кілька робіт для телебачення та озвучування на телебаченні мультфільмів та фільмів. Жовтенька Ляля з "Телепузиків" – це Ірма! пам'ятаєте? І лише після того акторка на цілих чотири роки стала Лесею.

Славу Ірмі принесла саме ця роль 2005 року у телекомедії "Леся+Рома". Тоді 30-річна руда Лесюня підкорила з екранів телеканалу всіх глядачів. Своєю чергою, акторка Ірма Вітовська переконана, що цей проєкт увійшов в історію українського телебачення, як перший український ситком.

Серед творчого доробку Ірми Вітовської такі роботи: серіал Подорожники, Мої думки тихі, Брама, Дві матері, Щоденник Симона Петлюри, Офіцерські дружини, Особистий інтерес, Казка старого мельника, Останній москаль, Пограбування по-жіночому, Трубач, Нюхач, Камінний гість, Метелики, Криве дзеркало, Жіночий лікар-2, Лист очікування, Лабіринт брехні, Спокута, Акула, Мудаки. Арабески, Гарні хлопці, Донечка моя, Тато напрокат, Владика Андрей, Богдан-Зиновій Хмельницький, Мільйон від Діда Мороза, Кольє для снігової баби, Битви сонечок, Жіночі сльози, Янгол-охоронець, Леся+Рома, Дідусь моєї мрії, Між першою та другою, Залізна сотня, Нескорений.

Ще Ірма брала участь у телешоу, де зірки перевтілювалися в інших знаменитостей та у тих образах відомих співаків виконували цілі номери.

А різниця між цими фото десять років. Перша світлина була зроблена у 2009 році, а друга – зовсім нещодавно у 2019 році. Як бачимо, Ірма Вітовська досі виглядає фантастично!

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