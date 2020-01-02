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Коли колядують, щедрують, засівають в Україні на різдвяні свята 2020
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Невід'ємним атрибутом різдвяних свят є колядки, щедрівки та посівалки, які передаються з вуст в уста вже кілька поколінь. Дізнайтеся, коли колядують, щедрують, засівають в Україні в 2020 році та збережіть традиції Різдва!
Останнім часом колядки та щедрівки дедалі рідше лунають у наших домівках на зимові свята, а колядників помітно поменшало. Та ми не маємо права забувати свої традиції, та ще й такі чудові!
Це цікаво: 10 українських колядок, які має знати кожен з нас
Не варто думати, що колядки, щедрівки та посівалки – лише для дітей. Звісно, для них це свято особливе, адже вони можуть "заколядувати" собі грошенят. Утім, дорослі теж колядують, просто за це їх частують за різдвяним столом. Тож, гайда готуватися до свят!
Коли колядують в Україні
6 січня, на Святвечір, щойно зійде перша зоря на небосхилі українські родини сідають до столу. Опісля вечері в сімейному колі заводять колядки.
А от вітати сусідів та інших господарів з народженням Христа колядою дорослі та діти починають на Різдво, 7 січня. Тривалість Коляди відрізняється в регіонах України.
На Заході колядують 7 січня та 8 січня, які в народі так і називають "Колядою". На Покутті це роблять лише на Святий вечір та Різдво; на Слобожанщині та Гуцульщині – у перший день Різдва; на західному Поділлі – на другий день свят вранці.
Однією з найпопулярніших колядок є Нова радість стала:
Нова радість стала, яка не бувала,
Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.
Де Христос родився, з Діви воплотився,
Як чоловік пеленами убого оповився.
Пастушки з ягнятком перед тим дитятком
На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.
– Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,
Даруй літа щасливії цього дому господарю.
Даруй господарю, даруй господині,
Даруй літа щасливії нашій славній Україні.
*Останній рядок кожного куплету повторюється двічі.
Дата, коли щедрують українці
У більшості регіонів України щедрують 13 січня – у вечір напередодні Старого Нового року. Цікаво, що щедрiвки притаманнi тiльки українскому народу. За нашими звичаями щедрують лише дiвчата та, звісно, діти. До опівночі вони мають обійти будинки, бажаючи щастя та добробуту господарям. У деяких областях щедрувати йдуть напередодні Водохреща, 18 січня.
І діти, і дорослі знають та люблять щедрівку Ой сивая та і зозулечка:
Ой сивая та і зозулечка.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Усі сади та і облітала,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в одному та і не бувала.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в тім саду три тереми:
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
У першому – красне сонце,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
У другому – ясен місяць,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
А в третьому – дрібні зірки,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Ясен місяць – пан господар,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Красне сонце – жона його,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Дрібні зірки – його дітки,
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров'я!
Це цікаво: Улюблені українські щедрівки для дорослих та дітей
Коли і скільки засівають в Україні
І якщо щедрувати ходять тільки дівчата, то вже наступного дня посівати мають лише хлопці. 14 січня, у перший день Старого Нового року та на свято Василя Великого юні українці з давніх-давен з порога засівають дім зерном, що символізує родючість і достаток.
При цьому вважається, якщо 14 січня першою поріг будинку переступить дівчина, – це недобрий знак. Саме хлопчик має першим увійти до оселі та впустити у дім щастя, радість і мир. Він має побажати господарям всіх благ, наприклад, такою посівалкою:
Нас послав Святий Василь
Засівати в заметіль
Й особливий дав наказ,
Щоб засіяли і в вас!
Ще й навчив казати так:
"На кохання сієм мак,
Сієм жито на добро,
А для сміху ось пшоно,
На здоров'я вам овес,
Щоб був кріпкий рід увесь.
А від заздрісних осіб
Сієм вам пшеницю-хліб!"
Сієм, сієм, засіваєм,
З Новим роком вас вітаєм!
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