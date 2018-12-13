Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят

Новорічні пісні українською мовою подарують вам святковий настрій та забезпечать затишну атмосферу у ваших домівках. Слухайте та співайте українські хіти разом з нами!

Новий рік 2019 уже на носі, тож, саме час подбати про святковий плейлист для ідеального настрою. Зрозуміло, що без Френка Сінатри не обійдеться, та ми маємо свої – сучасні українські новорічні пісні – які варті уваги.

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Радіо МАКСИМУМ підготувало для вас невеличкий подарунок – найкращі новорічні пісні українською. Слухати онлайн святкову музику ви можете в нашій добірці. Гайда!

Плейлист пісень українською на Новий рік 2019:

Jingle Bells українською – Шпилясті кобзарі

Найвідомішу різдвяну пісню Америки заспівали українською мовою, і від того вона лише покращала. Так, "Шпилясті кобзарі" презентували свою версію "Jingle Bells", яка одразу підкорила мережу. Автором слів новорічної пісні стала поетеса Оксана Боровець. Вийшло дуже колоритно, нумо співати разом!

Цілий день дзень-дзелень

Дзвоники дзвенять.

Ялинкові ліхтарі

Казково мерехтять. Хей!

"Jingle Bells українською" у виконанні "Шпилястих кобзарів" – дивіться кліп онлайн:

Старий рік минає – DZIDZIO

Новорічний кліп на відому українську колядку "Старий рік минає" від гурту DZIDZIO ви просто мусите переглянути ще раз! Музиканти переконані, що Новий рік та Різдвяні свята треба проводити лише в родинному колі, тому вони й показали, що на свята робити не варто, аби до вас, боронь Боже, не навідався DZIDZIO-медбрат.

"Старий рік минає" у виконанні DZIDZIO – дивіться кліп онлайн:

Новий рік – Катя Бойко

Ця порівняно нова пісня молодої співачки вже встигла стати незаперечним хітом. Вона лунає на кожному новорічному святі, тож неодмінно прикрасить і ваше.

"Новий рік весело зустрінем

У Новому році будемо щасливі

Будемо здорові, будемо багаті..."

В ніч новорічну – Ірина Білик

Білик – справжня рекордсменка із зимових композицій. У її доробку є чимало святкових пісень, але нам найбільше подобається саме ця. Адже "в ніч новорічну – все незвично"!

Новий рік! – Mad Heads XL

"Свято, де ти, прийди на поріг! Уся планета чекає Новий рік!". Згадали цю мелодію? Запальна українська новорічна музика – саме те, що змусить вас танцювати без грама алкоголю! Пісня "Новий рік!" у стилі ска-панк від гурту Mad Heads XL та анімаційний кліп на неї точно припадуть вам до душі, і ви вже не зможете зупинитися.

"Новий рік!" у виконанні Mad Heads XL – дивіться кліп онлайн:

А під Новий Рік – Скрябін

Прониклива новорічна пісня від неповторного Андрія Кузьменка. Музикант переконує нас, що під Новий рік усі мрії збуваються, і ми охоче в це віримо.

"А під Новий Рік" у виконанні Скрябіна – слухайте онлайн:

Новорічна – Антитіла

Ще одна святкова пісня під назвою "Новорічна" від українського гурту "Антитіла". Обіцяємо, що вона точно поповнить ваш новорічний плейлист та стане одним із атрибутів гарного настрою, як запах мандаринок чи диво, про яке співає Тарас Тополя.

"Новорічна" у виконанні гурту Антитіла – слухайте онлайн:

Новорічний Дзинь – От Вінта

Гурт От Вінта представив веселий і драйвовий варіант "Jingle Bells", що отримав назву "Новорічний дзинь". Як пройшов твій рік минулий? Чесна праця, чи халтура, більше кривди, чи добра?.. – цікавляться музиканти.

Новорічний Дзинь у виконанні От Вінта – дивитися кліп онлайн:

Новий рік – ТІК

"Те, що не сталось, неодмінно станеться у ніч новорічну", – співає Віктор Бронюк і Ко. Зворушлива пісня про Новий рік гурту ТІК подарує вам казку. І пам'ятайте, що свята треба проводити у дружньому колі, адже "із друзями краще святкується".

"Новий рік" у виконанні гурту ТІК – слухайте онлайн:

Новорічна – Мандри

Проста та весела новорічна пісня від гурту "Мандри" про "дівчат та пацанів на санчатах" стане ідеальним фоном для теплих розмов у колі друзів.

"Новорічна" у виконанні гурту Мандри – дивіться кліп онлайн:

З Новим роком і Рождеством – Скрябін

Насамкінець пісня від старого-доброго Кузьми. Нехай сльози, хвороби і біди залишаться в старому році, а Новий рік 2018 подарує вам надію та добро!

"З Новим роком і Рождеством" у виконанні Скрябіна – слухайте онлайн:

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