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Різдвяна зірка: інструкція, як зробити зірку на Коляду в домашніх умовах

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різдвяна зірка своїми руками - фото 1
різдвяна зірка своїми руками

Колядники та вертепи не можуть обійтися без різдвяної зірки. За традицією її несе головний колядник – звіздар. Розповідаємо, як швидко зробити різдвяну зірку своїми руками.

Коляда – це побажання щастя, радості та здоров'я на весь наступний рік. А зірка (або звізда) – необхідний елемент Коляди. А несе її ватажок гурту – звіздар. Традиційна колядницька зірка має 8 променів. Інколи роблять більше променів (9, 10, 12 тощо), але ні в якому разі не можна робити менше.

І ще: Віншування на Коляду для дітей і дорослих: оригінальні вітання на Різдво

У наш час ця зірка символізує Вифлеємську зорю, яка зійшла на небо у День народження Христа.

Як зробити різдвяну зірку

Ми зробимо таку зірку, яка буде крутитися й символізуватиме сонцеворот, як велить традиція.

Для початку вам потрібен стандартний набір, який є у кожному офісі:

  • папір А4
  • лінійка
  • стиранка
  • степлер
  • наліпки
  • кнопка

Різдвяна зірка: інструкція, як зробити зірку на Коляду в домашніх умовах - фото 378403

З паперу вам потрібно зробити трикутники з квадратів. Для цього складаємо листок, як зображено у прикладі, а зайве відриваємо.

Різдвяна зірка: інструкція, як зробити зірку на Коляду в домашніх умовах - фото 378398
Таких трикутників має бути щонайменше 4 штуки. Це забезпечить нам 8 променів на майбутній зірці.
Різдвяна зірка: інструкція, як зробити зірку на Коляду в домашніх умовах - фото 378394
Складаємо папір таким чином, як наведено у прикладі на фото.
Різдвяна зірка: інструкція, як зробити зірку на Коляду в домашніх умовах - фото 378399
Скріплюємо наші частини степлером.
Різдвяна зірка: інструкція, як зробити зірку на Коляду в домашніх умовах - фото 378397
Тепер з'єднуємо все разом знову ж таки за допомогою степлера. У нас вийшла основа для нашої звізди.
Різдвяна зірка: інструкція, як зробити зірку на Коляду в домашніх умовах - фото 378401
Тепер потрібно прикрасити зірку. Можете розмалювати її або, як у прикладі, використати різнокольорові наліпки.
Різдвяна зірка: інструкція, як зробити зірку на Коляду в домашніх умовах - фото 378396
Тепер проколюємо центр зірки канцелярською скріпкою.
Різдвяна зірка: інструкція, як зробити зірку на Коляду в домашніх умовах - фото 378400
З іншого боку підставляємо лінійку й закріплюємо ґумкою.
Різдвяна зірка: інструкція, як зробити зірку на Коляду в домашніх умовах - фото 378395
Все, наша зірка готова. Перевірте, чи вона рухається, й сміливо вирушайте колядувати!
Різдвяна зірка: інструкція, як зробити зірку на Коляду в домашніх умовах - фото 378402

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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