Різдвяна зірка: інструкція, як зробити зірку на Коляду в домашніх умовах

Колядники та вертепи не можуть обійтися без різдвяної зірки. За традицією її несе головний колядник – звіздар. Розповідаємо, як швидко зробити різдвяну зірку своїми руками.

Коляда – це побажання щастя, радості та здоров'я на весь наступний рік. А зірка (або звізда) – необхідний елемент Коляди. А несе її ватажок гурту – звіздар. Традиційна колядницька зірка має 8 променів. Інколи роблять більше променів (9, 10, 12 тощо), але ні в якому разі не можна робити менше.

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У наш час ця зірка символізує Вифлеємську зорю, яка зійшла на небо у День народження Христа.

Як зробити різдвяну зірку

Ми зробимо таку зірку, яка буде крутитися й символізуватиме сонцеворот, як велить традиція.

Для початку вам потрібен стандартний набір, який є у кожному офісі:

папір А4

лінійка

стиранка

степлер

наліпки

кнопка

З паперу вам потрібно зробити трикутники з квадратів. Для цього складаємо листок, як зображено у прикладі, а зайве відриваємо.

Таких трикутників має бути щонайменше 4 штуки. Це забезпечить нам 8 променів на майбутній зірці. Складаємо папір таким чином, як наведено у прикладі на фото. Скріплюємо наші частини степлером. Тепер з'єднуємо все разом знову ж таки за допомогою степлера. У нас вийшла основа для нашої звізди. Тепер потрібно прикрасити зірку. Можете розмалювати її або, як у прикладі, використати різнокольорові наліпки. Тепер проколюємо центр зірки канцелярською скріпкою. З іншого боку підставляємо лінійку й закріплюємо ґумкою. Все, наша зірка готова. Перевірте, чи вона рухається, й сміливо вирушайте колядувати!

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