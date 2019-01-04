Колядки для дітей: тексти найкращих пісень на Різдво

Українські колядки має знати кожна дитина, адже лише таким чином ми зможемо зберегти наші традиції! Оскільки Різдво Христове 2019 вже на порозі, саме час навчити дітей улюблених колядок.

Різдво та Коляда – особливі свята для дітей, адже саме в цей період вони можуть "заробити" собі грошенят та отримати щось смачненьке від господарів.

Співайте з нами: 10 українських колядок, які має знати кожен з нас

Зібрали для вас дитячі колядки українською мовою, слова яких легко вивчити. Навчіть своїх дітей українських колядок, щоб передати наступному поколінню наші традиції!

Колядки для малечі (2, 3, 4 і 5 років)

Коляд, коляд, коляда (текст)

Коляд, коляд, колядниця.

Добра з медом паляниця.

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п'ятака.

Як не дасте п'ятака,

Візьму бика за рога.

Не давайте копійки,

Бо порвуться кишеньки,

Будьте, люди, гонорові!

Дайте гроші паперові.

***

Я маленький пастушок,

Загорнувся в кожушок,

На скрипочці граю,

Вас всіх вітаю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте –

Яблучка, горішки

Дітям на потішки.

Христос народився –

Я веселюся,

Що дасте у руки –

Я поклонюся.

Чого не дасте –

Плакать не буду,

Скоса подивлюся

Та й піду отсюду.

Ви самі знайте –

По червінцю дайте,

Горішків хоч жменьку

Добавить в кишеньку.

"Я маленький пастушок" – дивіться онлайн відео:

***

Я колядниця маленька,

В мене шубка коротенька,

А колядка, бачте, ні:

Вчила я її три дні!

Я зайшла до вас до хати,

Щоб усіх вас привітати

Із Різдвом Святим Христовим!

І нехай усі здорові

У родині вашій будуть,

Мир і дружба хай панують.

Щоб печальних сліз не знали,

Щоб раділи і співали.

Рік Новий – наступне свято!

У дива я вірю свято,

А тому не зволікайте

І бажання загадайте.

В новорічну ніч казкову

Все здійсниться! Чесне слово!

Різдвяна колядка (текст)

Коляду для вас співаю,

Дай вам боже урожаю,

Щедрих нив, садів квітучих,

Зірку в небі на Святвечір

Для дорослих і малечі.

Коляда моя лунає,

Увесь світ з Різдвом вітає.

Різдвяні колядки для дітей 6-13 років

На синім небі

На синім небі

Зіронька стала,

По всій Вкраїні

Звістку подала.

Що в Віфлеємі,

В стайні низенькій,

Дитя родилось —

Ісус маленький.

Ісус родився,

Ручки складає,

Всіх засмучених

Радо вітає.

Тож перестаньте

Вже сумувати,

Вкраїнські хлопці,

Гожі дівчата.

Дівчата й хлопці,

Всі поклонімся,

В добрій надії

Богу молімся.

Щоб ми діждали

Кращої долі,

Щоб розквітали,

Як квітки в полі.

Маленький Ісусик не спить, не дрімає,

Своїми руками усіх обіймає —

І нашу хатину, і нашу родину,

І всю Україну.

Христос ся рождає!

Слухайте українську колядку "На синім небі":

Ясна звізда над вертепом звістила (текст)

Ясна звізда над вертепом звістила,

Що Пречиста Діва Мати Сина зродила.

У вертепі між бидляти на сіні

Стелить Мати постілоньку Дитині.

Під голівку кладе зілля пахуче,

Щоб не гризла та солома колюча.

Як почули те, знадвору пташата

Як клопоче бідна Мати Дитяти.

Полетіли полем-гаєм, лісами

Позбирали вони пір'я дзьобками.

По пірцеві позбирали м'ягкому

І стелили теплим пухом солому.

Ясна звізда над вертепом сіяє,

Діва Мати над Дитятком співає.

А пташата разом з нею до хору

Колядують Царю Христу з-над двору.

Бог ся рождає (текст, відео)

Бог ся рождає, хто ж Го може знати!

Ісус Му ім’я, Марія Му Мати!

Приспів:

Тут Ангели чудяться,

Рожденного бояться,

А віл стоїть, трясеться,

Осел смутно пасеться.

Пастиріє клячуть,

В плоти Бога бачуть,

Тут же, тут же,

Тут же, тут же, тут!

Марія Му Мати прекрасно співає,

І хор Ангельський їй допомагає!*

Йосиф старенький колише Дитятко:

– Люляй же, люляй, мале Отрочатко!

Три славні царі к вертепу приходять,**

Ладан і смирну, золото приносять.***

А пастиріє к Ньому прибігають,

І яко Царя своєго вітають.

І ми днесь вірно к Ньому прибігаймо,

Рожденну Богу хвалу, честь віддаймо.

*Приспів повторюється після кожного куплету

Слухайте "Бог ся рождає":

Спи, Ісусе, спи... (текст)

Спи, Ісусе, спи, спатоньки ходи!

Я Тебе му колисати,

Пісоньками присипляти:

Люлі, серденько, люлі.

Спи, Лелійко, спи, головку склони.

Ту на рученьки Марії,

Бач Вона Тебе леліє:

Люлі, серденько, люлі.

Спи, Убогий, спи, рученьки зложи!

Йосифа, що лиш не видати,

Несе хлібця Тобі дати:

Люлі, серденько, люлі!

Спи Терпінє, спи, очка зажмури!

Не питай, що колись буде,

Що зготовлять хрест Ти люди...

Люлі серденько, люлі.

Спи Зірничко, спи, сни про небо сни!

Слава Богу в вишних буди,

Мир на земли, благо людем!

Люлі серденько, люлі.

Спи, Ісусе, спи, Серце вітвори,

Най при Ньому спочиваю

Ту на земли і там в раю

Люлі, серденько, люлі!

Слухайте: Ніна і Тоня Матвієнко виконали рідкісну українську колядку