Volkswagen може відродити легендарну Beetle

Керівник VW Group Герберт Дієс взяв участь у сесії питань та відповідей Ask Me Anything на Reddit. У ході події він натякнув на повернення культового Beetle та на розробку великого пікапа, який створить конкуренцію Ford F-150 Lightning.

Відповідаючи на питання про відродження моделі Beetle, виробництво якої згорнули у 2019 році, Дієс не став відразу заперечувати такий проєкт, пише motor1. Навпаки, він заявив, що актуальна платформа MEB, призначена для електрокарів, "допускає розробку емоційних моделей". Це розцінили як натяк на можливу появу електричного Beetle в майбутньому.

Це цікаво: Жінки визначилися з найкращими автомобілями року: рейтинг

Не залишили без уваги й іншу культову модель Volkswagen, оригінальний Type 2, "сучасним переосмисленням" якого стане ID. Buzz (прем'єра призначена на 9 березня цього року). Дієс повторив слова глави Volkswagen Ральфа Брандштеттера про те, що новинка стане найемоційнішою з електричних моделей марки і гратиме ключову роль у новій лінійці батарейних автомобілів для ентузіастів.

У планах концерну на 2023 рік – дебют серійного електричного седана за мотивами концепту ID.Vizzion, який, мабуть, стане батарейною альтернативою Passat. А от проєкт відкритої версії хетчбека ID.3, чутки про яку з'явилися минулої весни, вирішили відкласти.

Volkswagen може відродити легендарну Beetle

І ще: Cadillac Eldorado перетворили на футуристичний будинок на колесах