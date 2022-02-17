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Cadillac Eldorado перетворили на футуристичний будинок на колесах
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У мережі опублікували відеоролики, на яких продемонстрували два незвичайні автобудинки, побудовані на базі класичних Cadillac Eldorado та Oldsmobile Toronado. Автором унікальних проєктів став колишній підполковник ВПС США Пол Джонс.
Маючи навички літакобудування, він сконструював два будинки на колесах у стилі ретрофутуризму, щоб подорожувати зі своєю дружиною. На одній машині сім'я встигла проїхати понад 160 тисяч кілометрів по всій країні. Наразі автобудинки виставлені у двох американських автомобільних музеях, пише Motor.
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Свій перший проєкт Пол Джонс назвав Star Streak I. Чоловік побудував автобудинок на шасі Oldsmobile Toronado зразка 1971 року, щоб машину можна було паркувати у звичайному гаражі. Більшість елементів екстер'єру, включаючи скління інженер виготовив вручну.
Крім того, під час створення кузова він застосував технології авіабудування. Наприклад, зовнішня обшивка автобудинку виконана з використанням алюмінієвих панелей, також кемпер оснащений куленепробивними вікнами та літаковою кабіною. У салоні Джонс скористався деталями класичних моделей Cadillac. Під капотом машини з'явився 350-сильний двигун, укомплектований чотириступінчастим автоматом.
У житловому відсіку творець встановив газове та електричне опалення, кондиціонер та водонагрівач. Для тривалих подорожей Пол Джонс обладнав автобудинок кухнею з раковиною, холодильником і плитою, а також двомісним ліжком, зоною відпочинку з телевізором, ванною кімнатою з туалетом і душем. У цьому автобудинку подружжя проїхало країною понад 160 000 кілометрів.
Проте одного будинку на колесах творцю виявилося замало. У 1988 Пол створив другу версію машини, яку назвав Star Streak II. Виконаний у схожому стилі автобудинок він створив на базі Cadillac Eldorado 1976 року.
Всередині автомобіль отримав схоже планування, включаючи кухонну та обідню зони, вітальню, спальню та туалет. Під капотом машини встановили 6,6-літровий V8 від Oldsmobile Toronado потужністю 200 кінських сил. Зараз обидва унікальні автобудинки зберігаються в американських автомобільних музеях.
Напередодні у продажу з'явився незвичайний автобудинок, основою якого був пікап Chevrolet C10. Головною особливістю проєкту стала відсутність звичної водійської кабіни.
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