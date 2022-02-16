Жінки визначилися з найкращими автомобілями року: рейтинг

Журі конкурсу "Жіночий автомобіль року" (Women's World Car of the Year, або WWCOTY) опублікувало шорт-лист претендентів на перше місце у сезоні 2022 року. Він став уже дванадцятим для премії, започаткованої у 2009 році. Дізнайтеся, які автомобілі жінки вважають найкращими.

Рейтинг найкращих автомобілів обирають 56 жінок-автожурналістів із 40 країн. Вони вивчили 65 нових моделей, випущених у 2021 році, та назвали переможців у шести категоріях – причому у трьох із них лідирують електрокари. Абсолютного переможця оголосять 8 березня.

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Автомобілі-лідери вибиралися за безліччю параметрів. Кожен з них повинен перевершувати суперників за сегментом у безпеці, задоволенні від водіння, рівні комфорту та технологій, а також у дизайні та за співвідношенням ціна/якість. Крім цього, найкращі автомобілі у наш час мають бути енергоефективними та не впливати на довкілля.

У результаті, у шорт-листі з шести претендентів на перемогу цілих три місця дісталося електромобілям:

у категорії "Великий автомобіль" найкращим став "батарейний" кросовер Ford Mustang Mach-E,

найкращим став "батарейний" кросовер Ford Mustang Mach-E, у категорії "Великий позашляховик" – BMW iX,

– BMW iX, а найкращою високопродуктивною моделлю жінки визнали електроседан Audi e-Tron GT.

Крім цього, одне місце дісталося електрифікованому Jeep Wrangler 4xe, який обійшов конкурентів у категорії повнопривідних автомобілів та пікапів. Решта два титули – "Міський автомобіль" та "Сімейний кросовер" 2022 року – журі присудило Peugeot 308 та Kia Sportage відповідно.

У конкурсі залишився останній тур: із шести фіналістів жінки оберуть одного, який і стане найкращим жіночим автомобілем 2022 року. Переможця традиційно оголосять 8 березня.

Минулого тижня претендентів на перемогу перерахувало журі конкурсу "Всесвітній автомобіль року" (World Car of the Year). За титул кращого автомобіля у світі будуть боротися Audi Q4 e-tron, Cupra Formentor, Ford Mustang Mach-E, Genesis G70, Honda Civic та Ioniq 5. Крім цього, у списку є Hyundai Tucson, Kia EV6, Lexus NX, а також купе Toyota GR 86 та Subaru BRZ, які ділять одну платформу.

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