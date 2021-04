Учені розповіли, яка дієта не підходить для чоловіків

Ваш раціон має бути збалансованим. Тож потрібно пам'ятати про всілякі обмеження, які ми перед собою ставимо. Зокрема, коли мовиться про харчування. Так, науковці розповіли, яка дієта категорично не підходить для чоловіків.

В авторитетному науковому журналі The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology опубліковані результати дослідження вчених з Університету Ворчестера, які показали, що дієта з низьким рівнем жирів скорочує показники тестостерону у чоловіків на 10-15%.

Це цікаво: З чого має складатися ідеальний сніданок для чоловіка

Від оптимального рівня тестостерону залежать багато аспектів чоловічого здоров'я. А низький рівень цього гормону пов'язаний з підвищеною небезпекою серцево-судинних хвороб, діабету і старечого недоумства. Нарешті, тестостерон впливає на досягнення спортивних результатів, психічне і сексуальне здоров'я чоловіків.



Дієта з низьким рівнем жиру може знижувати рівень тестостерону / Фото Unsplash

Однак з 1970-х років середній рівень тестостерону у чоловіків на планеті знижується, а частота випадків гіпогонадизму (низький рівень тестостерону) росте. Цілком можливо, однією з причин цього є дієта з низьким рівнем жирів. Такими є результати метааналізу 6 великих досліджень, учасники яких сиділи спочатку на дієті з високим вмістом жирів, а потім навпаки.

У першому випадку 40% раціону складали жирні продукти, а в другому – не більш як 20%. Виявилося, що саме в другому випадку зниження рівня тестостерону становить 10-15%. Найгірше на чоловіках впливали вегетаріанські дієти. У цьому випадку падіння рівня тестостерону досягав цілих 26%.

Читайте також: Експерт розповів, чому рахувати калорії – марна трата часу