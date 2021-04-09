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З чого має складатися ідеальний сніданок для чоловіка
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Хочете мати прекрасну фігуру і притягувати жіночі погляди? Тоді вам обов'язково треба знати, що має містити ідеальний сніданок, який підійде справжньому чоловікові.
Важко переоцінити важливість першого прийому їжі. Особливо важливо правильно поснідати чоловікам, оскільки протягом дня перед ними стоїть безліч важливих завдань, які вони мають вирішити, пише eatthis.
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А для цього необхідно мати сили, як фізичні, так і моральні. Вся річ у тому, що сучасна людина з якоїсь причини вважає за краще не снідати. Так робить якщо не переважна більшість, то багато хто. І це велика помилка! По-перше, ранковий прийом їжі є найважливішим за день. Без хорошого сніданку у людини просто не вистачить сил на весь день. По-друге, снідати необхідно ще хоча б тому, щоб не об'їдатися на ніч. Чим менше чоловік з'їв вранці, тим більше він з'їсть у вечірній час. А це прямий шлях до набору зайвих кілограмів.
Що ж стосується самого меню, то ідеальний сніданок має містити злаки, клітковину, щось молочне. Не дарма багатьом з дитинства говорили про те, як корисно їсти кашу на сніданок. Вона дійсно дає людині дуже багато сил на весь день, вона довго залишається ситою і енергійною. Та й мозок після каші працює краще. Фрукти теж ідеальне доповнення до ранкового прийому їжі. Доведено, що фрукти необхідно їсти вранці, а овочі можна їсти протягом усього дня, ввечері. На вечерю ж фрукти не рекомендовані. У них міститься фруктоза, яка найбільшою мірою потрібна організму в ранкові години. І знову чудовий хід для тих, хто хоче поліпшити роботу мозку! До речі, саме на сніданок можна дозволити з'їсти собі щось "заборонене". Наприклад, цукерки або невелике тістечко.
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