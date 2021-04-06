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Експерт розповів, чому рахувати калорії – марна трата часу
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Часто ми чуємо про необхідність дотримуватися добової калорійності. Буцімто дефіцит калорій призведе до зменшення маси тіла, профіцит – до збільшення, а виходити в нуль – означає залишитися у звичній формі. Це дійсно працює. Однак призводить до маси проблем для людини.
Автор книги "Міфи про дієти" Том Спектор каже, що на шляху до здорового харчування підрахунок калорій є проблемою. Medikforum пише, чому не варто приділяти цьому надто багато часу й уваги.
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Одного разу вчені провели експеримент на мавпах. 42 тварини протягом 7 років харчувалися за різною калорійністю. У першій групі 17% надходило з рослинних олій, а в іншої групи – з трансжирів. У результаті останні набрали більше ваги, ніж мавпи з першої групи. До того ж рівень вісцерального жиру та підвищений інсулін були у них зафіксовані.
Отже: 500 калорій з чипсів і 500 калорій з кабачків і курки – різні речі.
Так, при обмеженні калорійності можуть не враховуватися найрізноманітніші чинники. Наприклад, спосіб приготування, індивідуальні особливості побудови людського тіла, спосіб вживання їжі (виделкою, ложкою або паличками). Тому просто цифра не гарантує результату, на який націлена людина.
Інша дослідницька робота ґрунтувалася на житті студентів. Чотири місяці вони отримували їжу на 3600 калорій. Усі студенти погладшали, але у всіх прибавка у вазі була різною – від 5 до 13 кг, а надлишки жиру відклалися у різних місцях. Цікаво, що декого вони перетворилися на м'язи. Тільки у братів-близнюків виявилися однакові показники. Це свідчить про те, що гени безпосередньо впливають на набір ваги, витрату енергії. Відповідно, не можна керуватися тільки добовою калорійністю, не враховуючи інших чинників.
Нерідко можна почути про тісний зв'язок між фізичним навантаженням і відкладанням жиру. Чи допоможе спорт позбутися зайвих кілограмів? Спробуймо розібратися, який зв'язок між заняттями та калоріями.
Користь регулярних занять спортом незаперечна. Вони однозначно позитивно впливають на стан серця та тривалість життя. Питання лише в тому, наскільки інтенсивно варто займатися і чи потрібно проходити випробування на міцність. Відомо, що 270 годин занять на рік додають приблизно 3 роки життя, знижуючи ризики виникнення різних захворювань.
При цьому немає жодних доказів, що спорт сам по собі корисний без дотримання правильного харчування. Вони зроблять вас здоровішими, але не принесуть користі без збалансованого харчування.
Тож не концентруйтеся винятково на підрахунку калорій. Потурбуйтеся про те, щоб ваш раціон був різноманітним, не містить оброблені продукти. Також не варто забувати про фізичну активність. Усе це вкупі позитивно вплине не лише на вашу фігуру, а й на здоров'я.
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