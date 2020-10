У Google тепер можна шукати пісні, просто наспівуючи їхню мелодію: як працює нова функція

Google додала e свій пошуковик можливість шукати пісні, наспівуючи або насвистуючи мелодію. Функція вже працює на смартфонах, її можуть випробувати користувачі Android та iOS. Правда, на iOS підтримується тільки англійська, а на Andriod – 20 мов.

Скористатися новою функцією можна за допомогою програми Google або голосового помічника Google Assistant. Для пошуку натисніть на кнопку "Знайти пісню" або на іконку мікрофона і скажіть одну з двох фраз: "What is this song" або "Search for the song". Далі у вас буде 10-15 секунд, щоб підказати алгоритмам, яку пісню ви шукаєте. Як показано на відео Google, мелодію можна навіть промугикати.

За словами розробників, функція працює, оскільки у кожної пісні є щось на зразок "відбитка пальця". Алгоритми компанії влаштовані так, щоб переводити людське мугикання у такі ж "відбитки", а потім підбирати їм пару серед пісень, які найбільше підходять.

