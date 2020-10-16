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Карти Google у реальному часі будуть показувати завантаженість місць

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Карти Google у реальному часі будуть показувати завантаженість місць - фото 1

Google оновить карти і стане показувати користувачам завантаженість місць у реальному часі через пандемію COVID-19. Йдеться не тільки про приміщення, а й про майданчики на відкритому повітрі.

У компанії вважають, що користувачам буде простіше дотримуватися соціальної дистанції, якщо вони будуть знати, наскільки місце завантажене прямо зараз. Це стосується не тільки приміщень, таких як магазини, аптеки, заправні станції, але й відкритих майданчиків – парків або пляжів. Інформація буде показуватися на карті при побудові маршруту. Оновлення з'явиться найближчим часом на iOS, Android і ПК по всьому світу.

І ще: Google планує додати в YouTube функцію інтернет-магазина

Карти Google у реальному часі будуть показувати завантаженість місць - фото 430508
Карти Google у реальному часі будуть показувати завантаженість місць - фото 430509

Також у Google пообіцяли, що будуть показувати "на видному місці" інформацію про заходи безпеки, які застосовуються в закладі під час пандемії: чи потрібне бронювання, чи вимірюють там температуру.

Інструмент завантаженості у Google картах запущений в 2016 році і, як стверджує компанія, відразу став популярним у користувачів. Під час поширення коронавірусу карти перетворилися у важливий інструмент, який "допомагає приймати більш обґрунтовані рішення про те, куди і коли йти".

Компанія проаналізувала дані з березня по травень і побачила, що люди на 50% частіше стали взаємодіяти з інструментами, які інформують про завантаженість.

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Джерело: blog.google
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